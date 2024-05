Azt is írták, hogy Maja doktornő épp otthon babázik, de ezt megelőzően először gyermekgyógyászatból, majd néhány éve mentő- és sürgősségi orvostanból tett sikeres szakvizsgát. Kiss Mariann dolgozik speciális gyermek egységen, oszlopos tagja volt a kaposvári gyermeksürgősséginek, oktatja a fiatalokat, de a babázás sem akadályozta meg abban, hogy az ország egyik első gyermeksürgősségi szakorvosa legyen. Ahogyan Borbély Gábort sem, vagy ahogy a legtöbben ismerik Maci doktort. Gábor mentő- és sürgősségi szakorvos, a régió, de lassan az ország összes sürgősségijén megfordult már, a gyermekellátás a szívügye, dolgozott speciális gyermek egységen, illetve sokszor találkozhattunk vele is a kaposvári gyermeksürgősségin, de búvárorvosként is dolgozik.