Először figyelték meg a kutatók a természetben, ahogy egy vadon élő állat gyógynövényekkel kezeli magát. Egy hím szumátrai orangután a helyi emberek körében is sebgyógyításra használt gyógynövény nedveivel és leveleivel kente be az arcán keletkezett sérülést. Előbb elkezdte rágcsálni a növény szárát és leveleit, majd a belőlük kipréselt nedvet többször is rákeni a három nappal korábban szerzett sérülésére. Hét percen át ápolta, és a megrágott levelekkel befedte a sebet. Az állat sérülése nem fertőződött el, egy hónapon belül pedig teljesen begyógyult. S még egy nagyobb összeget sem volt kénytelen otthagyni a patikában.