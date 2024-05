Érdeklődve figyelték a kiállított távcsöveket pedagógusok a Táncsics gimnázium aulájában. Az egyik eszközt Szentmártoni Béla, egykori diákjuk készítette, róla kisbolygót is elneveztek.

2023-ban a Magyarországi Diáklaborok Egyesülete szerette volna a diáklaborokat fejleszteni és minisztériumi pályázaton sikerült a dél-dunántúli konzorciumnak négy iskolával nyernie. – A pécsi Nagy Lajos, Babits Mihály, a siófoki Perczel Mór Gimnázium és mi nyertünk 170 millió forintot – mondta Vámosi László, a kaposvári Táncsics Gimnázium igazgatója. Hozzátette: a somogyi gimnázium csaknem 50 millió forintból csillagászati eszközöket, lézervágót, 3 d-s nyomtatót, robotokat szerzett be és az általános és középiskolások szakkörök keretében ezeket ki is próbálhatják. – Szeretnénk egy csillagdát is létrehozni valahol a Zselicben, ami távészlelésre lesz alkalmas, a távcsöveket már beszereztük hozzá – jegyezte meg az igazgató.

Fotók: Muzslay Péter

Kiemelte azt is, hogy különböző izgalmas filmeket vetítettek gyerekeknek hordozható planetáriumukban, amit szinten a pályázaton nyertek. Legutóbb kétszázhúsz iskolás és huszonöt óvodás élvezte az előadást a Duráczkyban. – Nagyon tetszettek a gyerekeknek az űrkutatásról, a bolygókról szóló előadások, óriási élmény volt bemenniük a tornateremben felállított planetáriumba – emelte ki Gyurina Éva, a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium igazgatója.

Sinka Szilvia, a Kaposvári Tankerületi Központ vezetője elmondta: a kaposvári Táncsics gimnázium a természettudományos tehetséggondozásban számos eredményt ért el, nem csak a középiskolás, hanem az általános iskolás fiatalok kompetenciáinak fejlesztését támogatják.

– Az általános iskoláink több, mint tíz éve vehetik igénybe a laboratóriumi természettudományos órákat a Táncsicsban és a mostani modern eszközökkel az innovációs képességek tovább fejleszthetők – emelte k Sinka Szilvia. A közeljövőben egy kisbusznyi mobillabor is begördül a dél-dunántúli régióba egy hónapra, így kistelepülésekre el tudnak jutni különböző kísérletekkel.