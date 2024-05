A 300 lélekszámnál kevesebb lakosú Hencsén lesz a legnagyobb „harc” június 9-én. A faluban összesen nyolc független jelölt gondolta úgy, hogy megméretteti magát a polgármester választáson. Ezzel Somogyban az egyetlen település, ahol ennyi jelöltre lehet voksolni. Képviselők is sokan szeretnének lenni Hencsén. Tizenhét jelölt neve olvasható a valasztas.hu oldalon.

A polgármesterjelölti dobogó második fokán Balatonszárszó, Baté, Háromfa és Somogyzsitfa található. Ezeken a településeken hét-hét induló van. A harmadik legtöbb indulóra, hatra Lábodon, Lengyeltótiban és Telekiben lehet majd voksolni. A 246 somogyi településen összesen 576 polgármesterjelölt lesz. Képviselőjelöltekből több mint négyszer ennyi, összesen 2571, melyből egyéni választókerületi jelölt 121, egyéni listás jelölt 2450. A legtöbb képviselőjelöltre, 29-re Segesden lehet leadni a szavazatokat június 9-én.



Sárhegyi Judit a Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője megkeresésünkre azt közölte, Nagyatádon tízezer alá csökkent a település lélekszáma, ezért nem egyéni választókerületekben választják a képviselőket, hanem egyéni listás képviselő választáson. Szerinte Somogyban a legkevesebb választásra jogosult Libickozmán él. A faluban 38-an voksolhatnak. Már az is biztos, hogy öt városban nem a jelenlegi településvezető nyeri a polgármester-választást. Marcaliban, Nagyatádon, Lengyeltótiban, Fonyódon és Balatonlellén a mostani polgármesterek nem indulnak a voksoláson.

Nincs ellenfél, egy szavazat elég

Pontosan 73 olyan település található Somogyban, ahol egyetlen polgármesterjelöltre szavazhatnak az ott élők. Ilyen Magyaregres is. A faluban csak a jelenlegi településvezető Bodor Zoltán gondolta úgy, ismét megméretteti magát. – Nincsen izgalom bennem, viszont ugyanúgy készülök a voksolásra, mint ha több kihívóm lenne – mondta Bodor Zoltán. – Szeretném megtisztelni a lakókat azzal is, hogy egy szórólapon bemutatom nekik az elmúlt öt év munkáját. Ezt a hétvége felé mindenkihez igyekszem eljuttatni – tette hozzá. Pogányszentpéteren is hátra dőlhet a jelenlegi polgármester Flinger Tamás. Ennek ellenére járja a települést és a képviselőjelöltekkel közösen kampányol. – Szerettem volna, ha lenne kihívóm, mert akkor az eredmény tükrözné az elvégzett munkát, de így is örülök, mert nincsen egészséges versenyizgalom – hangsúlyozta Flinger Tamás.