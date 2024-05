A napokban egy marcali édesanya a közösségi oldalon kért segítséget, mert nem tudja ellátni a termék beszerezhetetlensége miatt gyermekét. Nagyfia, a 21 éves Álmos létfenntartó tápszere hiánycikk lett és egyik környékbeli patikából sem tudott május végéig rendelni. Autista gyermekét csak ezzel tudja táplálni. Kedvence az epres, a vaníliás és a banános ízesítésű Nutri­drink Max.

A gyártó másik termékét alig lehet most kapni

– Nagyon sok szülői, civil csoportnak vagyok tagja a közösségi hálón, szerencsére többen is jelentkeztek, hogy segítenének. Az ország más részeiből ismerősök, ismeretlenek küldtek egy karton, vagy pár doboz tápszert – mondta el a sonline.hu-nak Lipusz Andrea. Hozzátette: nem ez volt az első alkalom, hogy hiány volt a készítményből, korábban is a közösség segítségével oldódott meg helyzetük. – Álmos extrém szenzibilitása miatt a kóros anorexia alsó határán van, ez a tápszer adja az energiabevitelének alapját. Napi hármat kap belőle és ebbe kerül bele zsír, szénhidrát, nyomelemek, vitamin és folyadék – sorolta az édesanya, aki kiemelte, jelenleg nincs olyan alternatív készítmény, amellyel pótolni tudná a tápszert.

Egyik kaposvári patikában sem kapható egyik ízesítésű tápszer sem. – Vényre sokkal olcsóbb, de anélkül is kiadható. Sajnos a rendszerünk azt mutatja, a csokoládés, az epres, a vaníliás, a banános és a kávés ízesítésű is bizonytalan ideig nem kapható – mondta el Kollárovicsné Filó Ágnes, a gyógyszertár tulajdonosa. Mint megtudtuk: a készítmény felhasználása igen széles spektrumú, főként daganatos betegeknek keresik, mert magas a fehérjetartalma és könnyen emészthető.

Sokszor a csomagolóanyagból sincs elég a gyártónál – Sajnos a koronavírus-járvány óta előfordul készlethiány bizonyos gyógyszerekből, tápszerekből, ez lehet egy hatóanyag vagy akár csomagolási alapanyaghiány miatt is – mondta el Szabó Péter Balázs, lengyeltóti patikus, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke. Hozzátette: az érintett tápszer az egyik nagykereskedésnél valóban hiánycikk, a másiknál korlátozottan elérhető. – A készítmény roborálásra (dúsításra) való, koncentráltan tartalmazza a tápanyagokat, három darab egy napra egy felnőtt energiabevitelét fedezi.