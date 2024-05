Kicsikre és nagyokra egyaránt gondoltak a szervezők, változatos programok közül válogathatnak majd a vendégek. Öt – gyermek, ifjúsági, családi továbbá feeder, fenekező, illetve úszós – kategóriában hirdetnek horgászversenyt a szervezők. S érdemes tudni: különdíjat kap az, aki a legnagyobb halat fogja továbbá a legeredményesebb női versenyzőt is elismerésre számíthat. A desedai juniális részeként rendezik meg a St. Hubertus Főzőversenyt, a csapatoknak tetszőleges hal, hús, tészta vagy bográcsételt kell készíteniük. A résztvevők ajándékot kapnak, az első három helyezett értékes díjban részesül.

Szórakozás, élmény, kikapcsolódás – a Kaposfüredi Kilátó alatti partszakaszon újabb programok színesítik majd a jövő vasárnapi találkozót. Az ultiversenyre a helyszínen 10 óráig lehet jelentkezni, nevezési díj nincs, a legügyesebb indulót serleggel jutalmazzák. A Füredi Szőlősgazdák közreműködésével rendezik a találkozót. A szervezők arra is figyeltek, hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára legvonzóbb programot, így sétahajózás, ugrálóvár, népi gyermekjátékok, horgásztotó egyaránt színesíti a rendezvényt, de lesz tombola és célbadobás is.

XIII. Beetetés - Horgászjuniális

Négy és fél órás lesz az évadnyitó gyermeknapi horgászverseny, amit június másodikán a Deseda nyugati oldalán, a kaposfüredi Szőlőhegy alatti vízterületen rendeznek meg. Az erőpróbát nyílt, egyéni és csapatverseny formában tartják meg, utóbbiban kizárólag családok, családtagok indulhatnak.

Fotó: Böcz Zoltán

A fogott hal súlya alapján zajlik az értékelés, azonos súly esetén a több fogott hal lesz a döntő. A KSHE tájékoztatójából az is kiderült, hogy minden versenyző tombola jegyet kap, amivel értékes díjakat nyerhet. A fődíj egy, a Desedán érvényes éves területi engedély. A nevezési díj fejenként 4000 forint, a gyermekeknek díjtalan. Reggel 6 órától hétig zajlik a jelentkezés, a megnyitó és sorsolás 7-7.20 között lesz, a verseny 8.30-tól 13 óráig tart.