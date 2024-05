– A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelőtanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesiórákon mozog rendszeresen. A tesitanár így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDSZ a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek – ezt a célt fogalmazta meg Balogh Gábor MDSZ-elnök az első népszerűségi szavazás háttereként. A választás a K&H Bank támogatásával és a Mediaworks média-együttműködésével zajlott.

Az első lépés a jelölések begyűjtése volt, méghozzá óriási számban: országszerte 5400 jelölés érkezett 1050 tesitanárra intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. A jelölteket az MDSZ három kategóriába sorolta be:

200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő 30 év alatti, fiatal testnevelő.

A beérkezett jelölteket, akik közül több tanárra akár 60-80 jelölés is érkezett, az MDSZ vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei/budapesti szintű szavazásra a vármegyei médiacentrumok online felületein. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az Év tesitanára, külön-külön a 3 kategóriában. A szavazás hatalmas érdeklődés mellett zajlott, a jelöltekre összesen majdnem 136 ezer szavazat érkezett!

– A K&H hosszú távon elkötelezett az egészséges életmód támogatása iránt, amelynek szerves része a sport. A gyermekekben iskolás korukban dől el, mennyire szeretik meg a mozgást, ezért meghatározó lehet a testnevelőtanár példamutatása, buzdítása. Igazi hősök ők nemcsak a gyerekek szemében, hanem egy egészséges nemzedék felnevelésében is. A „K&H mozdulj! az év tesitanára” programunkkal ezért azokat a szívvel-lélekkel tanító, motiváló pedagógusokat szeretnénk kiemelni és reflektorfénybe helyezni, akik megalapozhatják a gyerekek egészséges, teljes életét – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. – Az országos szavazáson most még egy utolsó nagy hajrában támogathatják a testnevelőket, hiszen hamarosan eldől, ki kapja meg az abszolút díjat, a K&H mozdulj! az év tesitanára elismerést az egyes kategóriákban.” Az országos szavazás május 21-június 10. között zajlik majd a vármegyei és budapesti győztesek részvételével.

A megtisztelő címen túl a győztesek értékes díjakat is kapnak: a vármegyei nyertesek feliratozott pólót, továbbá egyenként 25.000 Ft értékű Hervis sportszervásárlási utalványt, az országos nyertesek pedig feliratozott melegítőt, továbbá egyenként 250.000 Ft értékű pihenőutalványt.

A Somogy vármegyei nyertesek: