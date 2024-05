Meglepetésként érte Horváth Dánielt, a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tanárát, hogy jelölték az év tesitanára címre.

– Nem tudtam arról, hogy neveztek a versenyre, erre csak akkor derül fény, amikor felhívtak a szervezők, hogy bekerültem azon öt tanár közé, akik közül kikerül majd a végső nyertes – mondta Horváth Dániel. – Elképesztően megtisztelt és büszke voltam arra, hogy egy ilyen versenyen, ahol az számít, hogy a szülők, a gyerekek mennyire kedvelik a tanárt, nyerni tudtam. Vallom, azért dolgozunk, hogy ehhez hasonló pozitív visszacsatolásokat kapjunk. Egy szakmai versenyre bárki fel tud készülni, de a mindennapok munkáját ezekből a visszajelzésekből lehet a legjobban leszűrni.

Horváth Dániel a 15 éve tanít. A Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban kezdett dolgozni még egyetemistaként. Két év után váltott és Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban vállalt munkát, ami mellett eleinte még a Kaposvári Vízilabda Klub felnőtt OB I.-es csapatának meghatározó tagja is volt, majd ahogy fogalmazott: döntenie kellett az élsport és a tanítás között. A jövőjére gondolva egyértelmű volt számára, hogy utóbbit választja, s ezt a döntését egy pillanatig sem bánta meg. Főként úgy, hogy szeretett sportágától, a vízilabdától sem szakadt el, hiszen a Kaposvári VK utánpótlásában edzőként dolgozik.

Az élmény az első

– Igyekszem olyan órákat tartani, melyeken az élmény az első, az, hogy valami pozitív dolgot kapjanak a gyerekek. Azt veszem észre, hogy a fiatalok egyre kevesebbet mozognak és ahogy idősödnek egyre jobban veszítik el a motivációjukat a sport iránt. Ezért próbálok játékos feladatokat adni az órákon, melyek során élményt szereznek, így bízom abban, hogy olyan felnőttek lesznek majd, akik sportolnak, hiszen ez hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Fontos, hogy ne utáltassuk meg a gyerekekkel a testnevelést – hangsúlyozta.

A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumba első az osztálytól a tizenkettedikig bezárólag közel nyolcszáz diák jár. Az oktatási intézményben zajló úszásoktatásért is javarészt Horváth Dániel felel, így száznál is több gyerek fordul meg a keze alatt egy héten.

– Három osztályban tanítok testnevelést, emellett fakultációt is tartok azok számára, akik testnevelésből érettségiznek, így nincs sok szabadidőm – tette hozzá Horváth Dániel. – Próbálom azt próbálom átadni az iskolában és vízilabda klubnál egyaránt, hogy azt csinálják felnőtt korukban, amit szeretnek. Ez a siker titka. A mai világban nem egyszerű pedagógusnak lenni, egyre nehezebb dolgunk van, így csak úgy lehet jól dolgozni, ha az ember szereti a munkáját. Én szerencsés helyzetben vagyok ebből a szempontból.

Fotó: Lang Róbert



Horváth Dániel jelenleg a 6. b, sporttagozatos osztály osztályfőnöke, emiatt is fordít különös figyelmet a tanulók testi egészsége mellett a mentálisra is.

– Sokat beszélhetek a gyerekek, nem csak a saját osztályomban – fogalmazott. – A mai világban a szülőknek kevés idejük van, többen két állásban is dolgoznak, folyton rohannak, emiatt kevesebb időt tudnak a gyermekiekkel tölteni. A gimnazisták pedig az életkori sajátosságuknál fogva beszélnek kevesebbet a szüleikkel, azonban a gyerekeknek igényük van arra, hogy elmondják a gondjaikat, problémáikat, vagy csak azt, ami éppen foglalkoztatja őket. Szívesen meghallgatom őket, beszélhetek velük, hiszen ilyenkor felszínre kerülnek olyan dolgok, melyekkel kapcsolatban egy-két kedves szóval a jó irányba lehet terelni a diákokat.