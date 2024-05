Ez azt jelenti, hogy a másfélnapos akció minden egyes percében 129 kiló felajánlás érkezett a gyűjtőpontokra. Az adományozott mennyiség majdnem másfélszerese a tavaly tavasszal felajánlottnak, így az Élelmiszerbank közel 28 ezer rászoruló embernek, családnak tud segítő csomagokat összeállítani a következő hetekben.

– A hétvége során több mint háromezer önkéntes áldozta az idejét és a lelkesedését a nemes célra, köszönettel tartozunk nekik és persze a közreműködő áruházláncok dolgozóinak is, de a legnagyobb hálát ugyanakkor az adományozók felé érezzük, akiktől az adományok mellett szép számmal kaptunk biztató szavakat és őszinte érdeklődést is a támogatások sorsa iránt – mondta Nagygyörgy András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója. Budapest és Pest vármegye mellett Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyékben gyűlt össze a legtöbb adomány. A vásárlók ezúttal is lisztből ajándékozták a legtöbbet, sokan adományoztak cukrot és az étolajat, de ezek helyét most a tészta és a rizs vették át és gyakran érkezett melléjük tésztaszósz vagy konzerv is. A felajánlások között 13 tonnányi édesség és bébiétel is érkezett, ami a közelgő gyermeknap miatt is örvendetes. Az adományokat az Élelmiszerbank az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével fogja rászorulókhoz juttatni a következő hetekben. Összesen 27 800 darab, egyenként ötkilós csomagot osztanak ki. Gyermekotthonok lakói, idősgondozásban élő emberek, nagycsaládosok és családsegítő szolgálatok ellátottjai, hajléktalanok és fogyatékkal élő emberek részesülnek majd belőle. Az Élelmiszerbank a hétvégi akció után sem lassít, az egyesület hétfő reggeltől folytatja az élelmiszermentő munkáját, amivel egész évben segítenek a nélkülözőknek. Önkénteseikkel és partnereikkel 700 áruházat és tucatnyi élelmiszergyártót keresnek fel minden nap, hogy összegyűjtsék tőlük a lejártaközeli, illetve csomagolási hibás termékeiket.

Fotó: Lang Róbert