Az elmúlt időszakban, április 19-én és 20-án, Révfülöpön és Balatonlellén, a helyi horgászok fogtak ki egy-egy idegenhonos tokhalat. A kifogott egyedek faját nem tudták megállapítani, így azokat vissza engedték a tóba – adta hírül a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

“A horgászok attól tartottak, hogy védett vágó tok, esetleg úgynevezett „nem fogható” státuszba tartozó kecsegét sikerült kifogniuk” – olvassuk oldalukon.

A dillemát végül a halgazdálkodás szakértői oldották meg, akik megerősítették, hogy a halak a lénai tok (Acipenser baerii) fajba tartoznak, amely hal kifejezetten étkezési célra tenyésztett, de a Balatonban idegenhonos és nem kívánatos.

A két esettel kapcsolatban a halgazdálkodó munkatársai egyeztettek több halbiológussal és egy toktenyésztéssel foglalkozó szakemberrel, akik véleménye egybehangzóan az volt, hogy mindkét esetben lénai vagy másnéven szibériai tok fajta egyedeit fogták ki a horgászok a Balatonból.

A kecsegét (Acipenser ruthenus) egyértelműen azonosítja, hogy bajuszszálai rojtozottak, hátrasimítva elérik a felső ajkat.

A vágótok (Acipenser gueldenstsedtii) bajuszszálai simák, hátrasimítva nem érik el a felső ajkat.

A lénai tok (Acipenser baerii) bajuszszálai simák, hátrasimítva elérik a felső ajkat.

Ezeket a halakat idehaza étkezési célra tenyésztik több helyen is, illetve horgásztavakban is előfordulnak, de a Balatonban idegenhonos ez a fajta tok, így jelenléte is “nemkívánatos”.

A halgazdálkodás szakemberei a Balatonban nem tudnak őshonos tokfaj létezéséről és szinte esélytelen, hogy az itt horgászók ilyen hallal találkozzanak.

Mint írják: “A Balatonban megjelenő idegenhonos lénai tokok minden bizonnyal a vízgyűjtőn létesült halgazdálkodási létesítményekből szökhettek meg.”

A halgazdálkodó munkatársai kérnek mindenkit, aki ilyen halat fog – annak érdekében, hogy a fogott tokféle meghatározása pontos legyen – a halat alulról, a szájkörnyéken vizsgálják meg és ugyaninnen készítsenek róla képet és természetesen, ne engedjék vissza a a tóba!