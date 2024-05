Az előszezoni menetrend keretében már május 13-tól, azaz a hivatalos, iskolai szünidőt egy hónappal megelőzően sűrűbb eljutást biztosítunk a tó partjához és növeljük a kerékpárszállítási kapacitásokat. A vasúttársaság előszezoni szolgáltatásait támogatja az is, hogy a Volánbusz – immár 2022 nyara óta – ütemes menetrenddel biztosítja Zala és Veszprém vármegyékben a regionális és távolsági kapcsolatokat, az elmúlt két évben pedig több tucat új autóbuszt állított forgalomba a balatoni és környéki viszonylatokon.

A balatoni elő- és utószezoni, illetve nyári forgalomra minden évben több vonattal, ezáltal gyakoribb közlekedéssel, valamint többletszolgáltatásokkal készülünk – ez idén sem lesz másképp. Az előszezoni menetrend nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vasúttársaság nemcsak elérte, de meg is haladta a világjárvány előtti időszak rekordját: tavalyelőtt és tavaly is a teljes szezonban mintegy 3 millióan vették igénybe csak a balatoni járatainkat!

Idén május 13-tól június 21-ig ismét előszezoni menetrenddel várjuk az utazókat: a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként járó vonatok mellett további járatokkal is elérhetővé válnak. A szezonon kívüli – úgynevezett téli – menetrendhez képest bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek, több IC-kocsi és motorvonat áll forgalomba, ezáltal a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll az utasaink rendelkezésére.

A balatoni állomásokon is nagy figyelmet fordítunk a rendezett állapotok, az általános tisztaság fenntartására, virágok ültetésére, azok gondozására. Több ezer dísznövényt telepítettünk az elmúlt időszakban.

Az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseink lehetővé teszik, hogy a magyar tengerhez utazók közül minél többen a versenyképes és környezetbarát vasúti és buszos utazást válasszák.

(Nagy felbontású tájékoztató térképek letölthetők az oldal alján található dokumentumoknál.)

A főváros és a déli partszakasz közötti vonatok

Budapest és a Balaton déli partja között a következő, sűrűn közlekedő vonatokkal lehet utazni: a Balaton és Tópart InterCityvel, valamint a Déli->Parti InterRégióval.

Az előszezonban már elindulnak a déli parton a kétóránként közlekedő Déli->Parti InterRégió vonatok a Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között.

A déli parton közlekedő Balaton InterCitykben 1. osztályú kocsi, továbbá az előszezon egy részében, május 25-től étkezőkocsik is fognak közlekedni.

Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik a legkorszerűbb, légkondicionált KISS emeletes motorvonat Szob és Fonyód között Jégmadár expresszvonat néven, közvetlen kapcsolatot biztosítva a Dunakanyar térségéből.

Idén a már eddig megszokottak szerint az előszezontól elindulnak péntek és szombat éjszaka a Bagolyvonatok a déli parton – Keszthely és a Déli pályaudvar között.

Az északi partszakaszon is több vonat jár

Az északi part esetében a Kék Hullám expressz, a Vízipók sebesvonatok és a hétvégi Katica InterRégiók javítják a Balaton elérését a főváros felől, illetve felé.

Budapest és Tapolca között naponta kétóránként Kék Hullám expresszvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg. Ezen vonatokkal érhető el leggyorsabban Balatonalmádi, Balatonfüred és a Balatonfüreden túli települések. A főszezontól a prémium 1+ osztályú bisztrószolgáltatással az Utasellátó kínálata elérhető lesz a Kék Hullám vonatokban.

Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként Vizipók sebesvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és a part mentén Balatonakarattyától - Káptalanfüred kivételével - minden állomáson, megállóhelyen megállnak. Ezen vonatokkal érhetők el leggyorsabban Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács.

A hétvégi napokon Budapest és Balatonfüred között – korszerű FLIRT motorvonatból álló - Katica InterRégió vonatok is közlekednek, amelyek Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így kiszolgálják a kisebb megállókat is.

Május 1-jétől Budapest és a Balaton északi parti települései között a sűrűbbé vált vonatforgalom révén az eljutást ezentúl a vasút biztosítja. Emiatt az eddig Budapestről Balatonalmádi–Balatonfüred–Keszthely érintésével Hévízre közlekedő 1190-es számú buszok ezentúl csak Balatonfüred és Hévíz között járnak. Balatonfüreden a vasútállomás melletti buszállomáson lehet átszállni. A Hévízről 5:40-kor Balatonfüred felé induló járat pedig Keszthely és Balatonfüred között közlekedik. Keszthely, Autóbusz-állomásról 8 perccel később, 6:05-kor indul. A Budapest–Balatonalmádi–Lovas–Balatonfüred–Tihany közötti 1201-es számú buszjárat megszűnt. A Tihanyi-félsziget a 7355-ös busszal (Tihanybusz) érhető el, amely a nyári időszakban az InterCity vonatokhoz csatlakozva indul Balatonfüredről Tihany felé.

Nyugat-dunántúli vasúti kapcsolatok a Balatonnal

A kétóránként közlekedő Helikon InterRégiók mellett Győr és Keszthely között közvetlen járat közlekedik az előszezontól Tanúhegy expresszvonat néven. A Helikon InterRégiók nem állnak meg Balatonedericsen és Gyenesdiáson.

Szombathely és Keszthely között egy közvetlen vonat közlekedik, Lesence expresszvonat néven. Egyúttal Szombathely és az északi part (Badacsony, Balatonfüred) közöttegy Kék Hullám expresszvonat biztosít közvetlen kapcsolatot.

A tavaly sikeressé vált Fenyves expresszvonat Pécs és Keszthely között naponta közlekedik május elsejétől az utószezon végéig, majd pedig november 3-ig hétvégenként és ünnepnapokon.

Kell-e helyjegyet váltani?

A vármegye- vagy országbérlettel, valamint a Magyarország24 és a Vármegye24 napijeggyel utazók számára a balatoni vonatok közül a személyvonatok és sebesvonatok mindegyike igénybe vehető. A helyjegyes vonatok (InterCity, expressz) esetében a helyjegyes szakaszokon a helyjegy váltása nem szükséges, ott utazva anélkül is érvényesek a bérletek és a napijegyek.

A Déli->Parti, és a Katica InterRégiókon, valamint a Vízipók sebesvonaton és a balatonfenyvesi kisvasúton vármegye- vagy országbérlettel és az új napijegyekkel is lehet utazni. A Fenyves, Lesence és a Tanúhegy expresszvonatokat helyjegy vásárlásával lehet használni, valamint országbérlettel és az új Magyarország24 napijeggyel.

A megnövekedett utasforgalomra felkészülve a kiemelt vonatokon, azaz a Balaton és Tópart InterCityken, Jégmadár és Kék Hullám expresszvonatokon idén is kötelező helybiztosítást vezetünk be a Budapest és Balaton közötti szakaszon, hogy az utasainknak garantált ülőhelyet biztosítsunk.

A Jégmadár expresszvonatot Balatonaliga és Fonyód, a Kék Hullám expresszeket Balatonalmádi és Tapolca, illetve Szombathely között, a Győr és Pécs közötti Helikon InterRégiókat Győr és Kaposvár között lehet helyjegy nélkül, azaz menetjeggyel, vármegye- és országbérlettel vagy a napijegyekkel is igénybe lehet venni. Pécs és Kaposvár között viszont idén is kötelező a helyjegy váltása. A Fenyves expresszvonatot Fonyód és Keszthely, a Lesence és a Tanúhegy expresszvonatokat pedig Keszthely és Tapolca között helyjegy nélkül a vármegyebérletekkel és a vármegye napijegyekkel igénybe venni.

Az utasok a MÁV appban vagy az Elvira felületen is tudják ellenőrizni, hogy a vonatra kötelező-e a helyjegy váltása. Amennyiben az utas országbérlettel vagy napijeggyel utazik, a kedvezmény beállításával könnyen megvásárolható a helyjegy.

A Balaton 24 napijegyek május 12-től szeptember 22-ig minden nap megvásárolhatók – a tavalyi évhez hasonló áron és felhasználási lehetőséggel. Részletek: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balaton24

A már megszokott vármegye- és országbérletekről, az új napijegyekről, továbbá a kiterjesztett kedvezményekről az ujtarifa.hu weboldalunkon olvashat bővebben.

A kerékpárszállítást tervezzük meg időben

Hazánk legkedveltebb kerékpáros célpontja a Balaton és környéke. A vonatok egy része ezért egész évben megnövelt kerékpáros kapacitással közlekedik, így az utasok minden évszakban bátran tervezhetnek kerékpáros kirándulást Magyarország legnagyobb tavához. Az előszezontól azonban forgalomba állítunk minden kerékpárszállításra alkalmas kocsit. Mind az északi, mind a déli parton közlekedik olyan vonattípus, melyen a kerékpárszállítás nagy befogadóképességű kocsiban lehetséges egyidejűleg akár 30 kerékpár szállításával.

A bicikliszállítás a balatoni vonatokon kerékpárhelyjegy vásárlásával lehetséges, amelyet a kerékpáros országbérlet mellé is kötelező megváltani. Ennek ára a kapacitás függvényében vonattípusonként eltérő, 100 és 990 forint közötti összeget kell fizetni. Ha a kerékpárhelyek egy vonaton elfogynak, akkor más vonatot kell választani az utazáshoz, emiatt érdemes a kerékpárjegyet és kerékpárhelyjegyet minél korábban, elővételben megváltani.

A kerékpárral vonatozók számára a MÁV-START kerékpáros aloldalán belül hasznos tudnivalókkal és praktikus tanácsokkal a balatoni turisztikai ajánló nyújt biztos támpontot az előzetes tájékozódáshoz, utazástervezéshez.

Felkészülnek az állomások, megállóhelyek is

Nem csak a járműveket, menetrendet érintően készülünk kiemelt hangsúllyal a balatoni turisztikai forgalomra, hanem az állomásainkat, megállóhelyeinket is ráncba szedjük. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítunk a rendezett állapotok, az általános tisztaság fenntartására, virágok, dísznövények ültetésére, azok gondozására.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásban megújulnak Balatonfenyves állomáson és Balatonszéplak felső megállóhelyen a vasúti épületek, valamint azok előterei. A műszaki átadás-átvételi folyamat mindkét helyszínen megkezdődött, amely még az előszezonban befejeződhet. Köszönjük utasaink türelmét!

A pályahálózatot az előírások szerint folyamatosan felügyeljük, ellenőrizzük, illetve karbantartjuk: a déli parton Lepsényben és Balatonszentgyörgyön végeztünk vágány- és váltókarbantartást, vágányszabályozást tavasszal. Ezenkívül Lepsénytől Balatonszentgyörgyig kilencven kilométeren vágányszabályozási és ágyazatpótlási munkálatok folytak tavasszal. Az északi parton, Balatonfüreden, az Ady Endre utcában a vasúti-közúti és gyalogos átjárót teljes szélességében átépítettük a biztonságosabb, kényelmesebb áthaladás érdekében.

Az utastájékoztatás színvonalát is javítjuk. Az északi part 34 állomásán, illetve megállóhelyén új, modern utastájékoztató-táblákat helyezünk ki a főszezonig. Ezenkívül várótermeket, esőbeállókat festünk, Balatonedericsen felújítjuk a mosdót, Vonyarcvashegyen átfestjük az állomásépület homlokzatát, Balatonfűzfőn pedig kerékpártárolót építünk.

Az északi parton jelenleg Balatonakarattya, Alsóörs, Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Badacsony, Balatonarács, Csopak, Tapolca és Révfülöp állomásokon és megállóhelyeken áll rendelkezésre jegyautomata.

Elkezdődött az állomásokon a virágok telepítése. Mindkét part állomásain több ezer dísznövényt ültettünk, emellett a zöldterületek szépítését, gondozását is elvégeztük tavasszal.