A június 18. és július vége között induló Adria IC-k foglaltsága a fekvőhelyes részben 90 százalék körüli, míg a hálókocsiknál ez az arány 65 százalékos. A kiemelkedő érdeklődésre való tekintettel a MÁV-START úgy döntött, hogy már a június 18-i indulástól tervezi plusz fekvőhelyes kocsi beállítását. A horvát tengerpartot Budapesttel összekötő járatuk szeptember 30-ig heti 3 alkalommal közlekedik háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsival. Azok, akik a nyáron vonattal utaznának az Adriára, augusztusra vagy szeptemberre még akár kedvezményes jegyeket is találnak.

Egy-egy hosszabb utazás esetében is az éjszakai vonat választása a legzöldebb közlekedési lehetőség, a repülésnél lényegesen kisebb károsanyag-kibocsátással jár. Azt is egyre többen felismerik, hogy éjszaka vonattal utazni nem csak környezettudatos döntés, de az utazások napjára megspórolható a szállodai költség, elkerülhető a kényelmetlen repülőtéri transzfer és nincs szigorú ellenőrzés, sem csomagkorlátozás. Mindezen ráébredésnek köszönhetően a hosszabb távot áthidaló éjszakai járatok utasforgalmában is folyamatos növekedés tapasztalható, így történt ez a 2022-ben a The Guardian Európa 10 legszebb vasúti vonalon közlekedő járatok közé választott Adria InterCityvel is, amellyel tavaly már közel 14 ezren jutottak el Magyarországról Splitbe.

Az Adria IC népszerűsége idén is töretlen: két hónappal az elővételi jegyértékesítés indulása után ezidáig már a tavalyi teljes szezon jegyfogyásának csaknem felét elértük, mintegy 7 ezer jegyet vásároltak. Utasaink többsége szeret időben gondoskodni a jegyváltásról, hiszen az eddig eladott jegyek felét már márciusban megvették, további harmadukat pedig áprilisban. A vonat közlekedésének első egy hónapjára szinte mindegyik Budapestről induló járat teltházas lett, ezért a kiemelkedő érdeklődésre való tekintettel mostantól plusz egy fekvőhelyes kocsiba vásárolhatnak jegyet az utasok, már az első indulástól kezdődően. Így a június 18. és július 14. közötti időszakban bővül a férőhelyek száma.

Az egyik legnépszerűbb éjszakai vonatunk foglaltsága július végéig a fekvőhelyes részben 90 százalék körüli, míg a hálókocsiknál ez az arány 65 százalékos. A legtöbb jegyet Budapest-Split viszonylatra, a hatszemélyes fekvőhelyes családi fülkékbe vásárolták. A foglalt helyek 45 százaléka a hatszemélyes, harmada a négyszemélyes fekvőkocsikba, míg negyede a hálókocsikba szól. Akik augusztusban vagy szeptemberben tervezik meglátogatni a horvát tengert vonattal, számukra jó hír, hogy még kedvezményes helyek is elérhetők.

Az Adria InterCity mellett a MÁV-START idén is közlekedteti a Retró Istria expresszvonatot , amely Budapest és Koper, illetve Rijeka (Fiume) között közlekedik június 28-tól augusztus 31-ig naponta, mindkét célállomásra ülő-, fekvőhelyes és hálókocsival.

A döntés és a jegyvásárlás megkönnyítése érdekében a MÁV-START részletesen bemutatja a járatokat a honlapján: Adria InterCity és Retró Istria expressz.

Az utasok közel fele-fele arányban váltják meg a jegyüket a pénztáraknál vagy online, ez utóbbi módon az Elvira felületén (jegy.mav.hu) vásárolhatnak jegyet az Adria IC-re.

Az Adria InterCity Split központjába érkezik

Az óváros és a kikötő közvetlen szomszédságába. A 789 kilométeres táv nagy részét át lehet aludni, így az utazás nem fárasztó a család, a társaság egyetlen tagja számára sem. A járat minden kocsija légkondicionált, a fülkékben pedig konnektorok is találhatók.

Az Adria IC a Keleti pályaudvarról 18:45-kor indul, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt, majd a Dinári-hegységben a tengerszint felett közel 900 méter magasan fekvő hágók leküzdése után ereszkedik le a tengerpartra, Splitbe, ahová 9:49-kor érkezik. A vonat visszafelé Splitből 17:54-kor indul, Budapestre másnap 9:35-re érkezik. Az Adria IC-re Budapesten (Keleti pályaudvar és Budapest-Kelenföld) kívül Székesfehérváron, Siófokon, Fonyódon, Balatonszentgyörgyön, Nagykanizsán és Gyékényesen lehet felszállni, illetve hazafelé leszállni.

A családoknak, baráti társaságoknak a fekvőhelyes kocsik 4 vagy 6 ágyas fülkéi jelentenek kedvező árú, de mégis kényelmes és biztonságos alvási lehetőséget, míg a párokat és a kisebb családokat az 1-3 ágyas hálókocsi-fülkékben egy különleges gördülő szállodai szoba élménye várja. Minden utasunkat este ásványvízzel, reggel pedig meleg itallal és reggelivel várjuk – a hálókocsiban utazók pedig többféle reggeli menü közül választhatnak, melyet az étkezőkocsiban is elfogyaszthatnak. A kocsik utaskísérői a teljes út során gondoskodnak az utasok kényelméről és biztonságáról, és további ételek és italok is vásárolhatók náluk. Az étkezőkocsiban forinttal, euróval, bankkártyával, valamint Magyarország területén valamennyi SZÉP-kártyával is lehet fizetni.

Étkezni is lehet

Az út során folyamatosan nyitva tartó étkezőkocsin meleg vacsorával és reggelivel, valamint széleskörű italválasztékkal várjuk utasainkat Kiváló helyszín lehet késő esti beszélgetésekre az aludni szándékozó utastársak zavarása nélkül. Reggel a tengerhez közeledve reggelihez terített asztalokkal fogadjuk az utazókat. Étlapunkon változatos reggeli-kínálat található.

A csendes futású kocsikból álló járaton mindenki megtalálhatja a neki megfelelő szolgáltatást, akár a kedvező ár, akár a minőség a legfontosabb. A hat- és négyágyas fekvőhelyes kocsikba már személyenként 49 eurótól, a pároknak és a kisebb családoknak kényelmesebb egy-, két- és háromágyas hálókocsi-fülkékbe már 88 eurótól foglalhatók jegyek.

Külön kedvezményeket kínál a MÁV-START a családok számára

A már 6-15 éves korú gyerekeknek is igénybe vehető, 30 eurótól elérhető gyerekjegyeknek köszönhetően. A nagyobb családoknak, csoportoknak, baráti társaságoknak privát fekvőhelyes fülkét foglalhatnak 3-6 utas számára, akár 256 euróért.

Az Adria InterCity hálókocsijában utazó utasok a Keleti pályaudvaron igénybe vehetik a Prémium várót is, ahol díjmentesen fogyaszthatnak harapnivalókat és szendvicseket, továbbá üdítőitalokat, valamint a vonat közlekedési ideje alatt idén is kapható lesz a népszerű Adria-koktél is.