A benti, régi csarnokban kapor illata csapta meg az orrunkat. Kovács Zsanett zsenge uborkát is kínált a jellegzetes fűszerhez, hátha valaki kedvet kapnak, egy kis befőzéshez... Tovább haladva somogytúri sárgabarackot is vásárolhattunk, kilóját ezer forintért. A szomszéd standon meggyet és cseresznyét is kínáltak. Sokan válogattak esernyővel a virágok között. Csábító volt a vonzó áruk, már muskátlit is vehettünk háromszáz forintért.

Vannak, akik most ültetnek csak, mások csak pórlásra viszik, jól fogynak az egy nyáriak, például keresik a levendulát vagy a vinkát

– mondta el az eladó. Nem csak virágból, hanem palántából is bőséges volt a kínálat.