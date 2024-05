A nyári időszámítás kezdete idén március 31-ére esik, amikor éjjel 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat. Ez azonban sokkal több következménnyel járhat, mint hogy egy órával kevesebbet alszunk. Az óraátállítás következményeitől napokig, hetekig is szenvedhetünk, mivel a szervezetünk bioritmusát megzavarja a reggeli természetes fény hiánya. Ugyanis ez segít felébredni, illetve élénkít, növeli az éberséget. A fény hat a hormonjainkra is: a kortizolszintet és a melatoninszintet befolyásolja, előbbire reggel, utóbbira az elalváshoz van szükségünk. Az összekuszálódott bioritmus miatt nehezebben ébredünk fel reggel, és az elalvás is gondot okozhat.

Szerencsére néhány egyszerű praktikával megkönnyíthetjük az átállást. Mozogjunk többet: ebben segít, hogy az idő is egyre melegebb, így akár reggel is beiktathatunk egy hosszabb sétát vagy akár futást. A sport és a friss levegő segíti a szerotonintermelődést, ezzel megkönnyíti az átállást.

Fogyasszunk egészséges ételeket: válasszunk a könnyed, vitaminban gazdag fogásokat; az esti elalvást pedig segíthetjük gyógynövényekkel: citromfűvel, levendulával. Figyeljük a szervezetünk jeleit: a belső óránk szerint működjünk tovább, tehát ha úgy érezzük, pihenésre van szükségünk, feküdjünk le korábban vagy napközben iktassunk be rövidebb pihenőket. A gyerekek számára úgy könnyíthetjük meg az átállást, hogy fokozatosan, apránként változtatjuk meg a napirendet.