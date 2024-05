Az idősek számára is fontos a megfelelő színvonalú és megfizethető lakhatás, ennek elérésében pedig komoly segítséget jelenthet számukra az új otthonfelújítási támogatás.

A 2024. június 3-án induló otthonfelújítási programból a családi házak energetikai korszerűsítése finanszírozható meg. A támogatás összege legfeljebb 6 millió forint, melynek egy része vissza nem térítendő támogatás, egy része pedig kamatmentes kölcsön.

Ugyanakkor az otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolódó hitel igényléséhez számos feltételnek meg kell felelni, amelyekre amire a Bankmonitor szakértői szerint érdemes előre felkészülniük az időseknek is.

Problémát okozhat a felső korhatár, de van megoldás

Egyik fontos feltétel például az, hogy az igénylő nem töltheti be a hitel lejáratakor a 75. életévét, ami 10 éves futamidőnél azt jelenti, hogy legfeljebb 64 évesen igényelhető a konstrukció.

Megoldást jelenthet a rövidebb futamidő, ám ebben az esetben a havi törlesztők lesznek magasabbak, ezt pedig nem biztos, hogy ki tudják gazdálkodni a nyugdíjból élők. 3 millió forint kamatmentes hitelnek például 25 ezer Ft a havi törlesztője 10 éves futamidőre, míg 8 évre 31 ezer Ft-ot, 5 évre pedig 50 ezer Ft-ot kell havonta kigazdálkodni.

Egy másik lehetőség az, ha a hitelbe olyan fiatalabb adóstársat vonnak be, aki rendelkezik a hitelhez megfelelő összegű jövedelemmel. Itt logikusnak tűnik, hogy valamelyik családtag lépjen be adóstársként, ám ha van már hitele az adott személynek, akkor a meglévő és az új kölcsön törlesztőit egyaránt el kell bírnia a jövedelmének. Illetve azzal is számolni kell, hogy ha a fiatalok beszállnak adóstársként például a szülők otthonfelújítási hitelébe, akkor ez a későbbekben egy lakáshitel vagy babaváró hitel felvételénél esetleg nehézséget okozhat, amennyiben emiatt nem lesz elég az igazolt nettó jövedelem.

Mekkora nyugdíj kell a hitelhez?

Az otthonfelújítási hitel igényléséhez is szükség van megfelelő összegű jövedelemre, ami lehet öregségi nyugdíj is, így ez önmagában nem okoz nehézséget. Az úgynevezett JTM – jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató – szabály szerint 600 ezer nettó jövedelem alatt legfeljebb a nyugdíj 50%-a fordítható hiteltörlesztésre. Ugyanakkor várhatóan itt is meghatároznak majd egy minimális jövedelmet, ami felett hitelképes valaki, és bár erről az otthonfelújítási hitel pályázati anyagában nincs pontos információ, rendszerint az aktuális nettó minimálbér összege – ez jelenleg 177 400 Ft – a limit. Mivel a magyar átlagnyugdíj jelenleg 231 ezer Ft, míg a mediánnyugdíj 205 ezer Ft, elmondható, hogy a legtöbb idős számára teljes mértékben kihasználható lesz a támogatott hitelkonstrukció.

Természetesen a 6 millió Ft támogatási összeget - amiből az 1 millió Ft önerővel együtt összesen 7 millió Ft értékű munkálatokat lehet elvégeztetni - nem feltétlenül szükséges teljes mértékben kihasználni. Hiszen akár már egy nyílászáró cserével elérhető lehet a 30%-os energetikai hatékonyság-javulás, ami ennek kevesebb mint a feléből is megvalósítható egy átlagos családiház esetében.

Mekkora önerő kell a programhoz?

Az otthonfelújítási támogatással legfeljebb 7 millió Ft értékű korszerűsítési munkálatokat lehet elvégezni, ám elvárás, hogy az igénylő ebből legalább 14,3%-ot - ez ebben az esetben 1 millió Ft - saját forrásból biztosítson. A legjobb természetesen az, ha a nyugdíjas rendelkezik a szükséges önerővel, de ez akár hitelből is megfinanszírozható. A Bankmonitor szakértőinek számítása szerint 1 millió Ft személyi kölcsönnek 5 éves futamidőre például 23 - 30 ezer Ft a havi törlesztője, függően a választott banktól.

Ugyanakkor érdemes lehet akár a családnak is támogatni az idősebb hozzátartozóikat, hiszen a nagyobb önerővel több támogatás vehető igénybe, így az ingatlanon nagyobb értékű korszerűsítési munkálatokat lehet elvégezni, ami annak értékét is jelentősen növelheti.