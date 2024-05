Az iskola fúvós zenekarának műsora nyitotta meg a Kodály iskola művészeti estjét az Együd Árpád Kulturális Központban. Fodor Gyula karnagyot és tanítványait tapssal köszöntötte a közönség, majd Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, aki már 23 éve az iskola főigazgatója tartott múltidézést.

Fotók: Lang Róbert

– 1904-ben költözött az iskola a Fő és Anna Utca sarkára – mondta el a főigazgató. – A 120 év alatt rengeteg csodálatos gyermek nőtt fel a falaink között, vitt magával olyan útravalót, amely remélem felnőtt életének támasza lehet. Kiemelte: az 1967-68-as tanévben Zákányi Zsolt és Kerekesné Pytel Anna karnagyok kuriózumként emelt szintű zenei oktatást alapított az intézményben. Felidézte, hogy az elmúlt évtizedekben megújult a tetőszerkezet, épült könyvtár, játszótér, amelyhez a város és a tankerület is segítséget nyújtott.

– Egy ikonikus iskola évfordulója hozott ide minket – kezdte köszöntőjét Szita Károly polgármester. – Változnak az idők, százhúsz éve még luxus volt a vízvezeték, ma már a digitális táblák világát éljük. Jó eséllyel felmenőink is a Kodályban végezték tanulmányaikat, itt védelmezték, oktatták nevelték a gyerekeket és teszik ezt ma is a kaposvári közösségért – emelte ki a polgármester.

Sinka Szilvia, a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében felidézte: 1715-ben 309 évvel ezelőtt alakult meg az első népiskola Kaposváron, amelynek a Kodály iskola a jogutója, ahol még Rippl-Rónai József is tanított. Büszkén számolt be arról, hogy a Kodály kórusai többnyire arany minősítéssel tértek haza a bemutatókról, és a diákok számos tantárgyból országos döntőben szerepeltek. – Méltó utódai az elődöknek az iskola oktatói, a dolgozók és a szülők, akik segítőkészségből, együttműködésből mintát adnak, hitvallásuk példaértékű – mondta az igazgató.

A művészeti esten a gyerekek, szülők mellett nyugdíjas pedagógusok is részt vettek. – 1974-ben kerültem az iskolába és a kémia mellett mást is tanítottam – emelte ki Szabolcsi Józsefné. – Nyugdíjasként is oktattam még a gyerekeket, nagyon szép éveket töltöttem az intézményben.

Az ünnepségsorozat részeként versíró pályázatot indítottak, a nyerteseknek az ünnepségen adták át a díjakat.