Csaknem egy évszázada szentelték fel a Goszthony Mária festő- és keramikusművész által építtetett, bárdibükki Porciunkula-kápolnát. Most egy lelkes csapat értékmentésbe kezdett, ugyanis a kápolna – mely az építtető sírhelye is –, külső-belső felújítása elodázhatatlan. A főszervező a „Van közünk egymáshoz” Alapítvány, amelyek céljait a bárdudvarnoki önkormányzaton, a helyi katolikus és református egyházközségen kívül a Rippl-Rónai Múzeum és a Ferences Világi Rend tagjai is támogatják. A Bárdibükk kincsének tartott kápolna kertjében május 11-én 14 órakor várják azokat, akik egyetértenek e törekvéssel, s nemcsak bíznak abban, hogy hamarosan újra régi szépségében látható majd az épület, hanem hajlandóak tenni is mindezért. Goszthony Mária egy időben Assisiben tanult festeni, és magával ragadta az ottani ferences lelkiség. Ezért építtette meg az Assissiben lévő kápolna mását Szent Ferenc tiszteletére.

A kápolna történetét és a restaurálási terveket Kovácsné Vladár Bernadett, az ötletgazda tulajdonosa mutatja be, s egy fotókiállítás, valamint egy koncert is várja a látogatókat.



Fotó: H. Gy.