Kaposváron, Siófokon, Marcaliban és Barcson mehetnek el a legtöbben szavazni a júniusi önkormányzati választáson.

A vármegyeszékhelyen, a Nemzeti Választási Iroda jelenlegi adatai szerint, 49 ezer 601-en voksolhatnak. Eddig öt polgármesterjelölt vette át az ajánlóíveket. Borondics Barnabás a Mi Hazánk Mozgalom, Nadrai Norbert József a Kaposváriak Köre Egyesület, Horváth Ákos Ervin az Új polgármestert Kaposvárnak Egyesület, Pintér Attila a Demokratikus Koalíció (DK), Jobbik – Konzervatívok, Magyar Szocialista Párt (MSZP) és a Momentum, valamint Szita Károly a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) jelöltje. Utóbbit április 25-én már nyilvántartásba is vették.

Siófokon egyelőre Lengyel Róbert a Becsülettel Siófokért Egyesület és Gyulai László független jelölt gondolja úgy, hogy megméretteti magát június 9-én polgármesterjelöltként. Marcaliban a regnáló polgármester, Sütő László nem indul újra. Egyelőre Bereczk Balázs a Marcali az Otthonunk Egyesület, Pozsonyi Márk a Fidesz, KDNP, valamint a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, és Vékony Péter független jelölt indul a voksoláson. Barcson még csak két jelölt van, Anderné Röszler Erika a Barcsért Egyesület és Koós Csaba a Fidesz, KDNP színeiben.

A tízezer lélekszámnál alacsonyabb települések között is sok olyan található, ahol többen is szeretnék megmérettetni magukat az önkormányzati választáson.

Csokonyavisontán jelenleg hárman szeretnének polgármesterek lenni, tizenkilencen pedig képviselők. Harasztia Attila, Horváth Márk és Katz Zoltán egyaránt függetlenként indulnának a voksoláson. Lengyeltótiban heten gondolják úgy, hogy alkalmasak elvezetni a települést. Szatmári Ibolya, Geri Gábor, Nagy László, Nagy Máté, Pataki Sándor, Pomozi Mónika és Varga Szabolcs független jelöltek. Mezőcsokonyán egyelőre négyen jelezték, hogy szeretnének indulni a választáson. Androsovics Karolina, Ballér Péter, Cseh Zsolt és Takácsné Horváth Ágnes.

Fotó: MW

Nem mindenhol van polgármesterjelölt



Polányban még senki sem jelezte, hogy elindulna polgármesternek. Abban az esetben, ha ez így marad, akkor a jelenlegi polgármester mandátumát meghosszabbítják néhány hónappal, majd ezután időközi voksolást írnak ki.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján mindenki számára elérhető adatok szerint Polányban egyelőre csak képviselőjelölt van, de abból is csak egy. Makk Dénes József gondolja úgy, hogy függetlenként megméreti magát.

Somogyban a legkevesebben Libickozmán élnek. A településen negyven választásra jogosult él. Egyelőre Horváth Gábor, a jelenlegi polgármester vette át az ajánlóíveket.