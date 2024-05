A Balaton nagyszínpadán ezúttal a huszadik születésnapját ünneplő Road zenekar dupláz majd, a két koncert között pedig a modern metál töretlen lendülete sodorja a balatoni estébe a nagyérdeműt a Down For Whatever buliján. Hatalmas volt az érdeklődés a Plázs nyitóhétvégéjén: a pünkösdi szezonnyitó koncertekre és azt követő partikra mintegy 25 ezer látogató gyűlt össze a Siófoki Nagystrandon. Az erős nyitás után nincs megállás, május 25-én ugyanis egy keményebb napra számíthatunk a Plázson. Születésnapi duplakoncerten köszönthetjük ugyanis a látványos és dinamikus produkcióikról híres Road zenekart, akik történetükben először lépnek fel a Balaton legmenőbb koncerthelyszínén. A 2004-ben alakult rock-metál zenekar eddig számos arany- és platinalemezt tudhat magáénak, nagyfesztiválok állandó fellépői.

A szombatot tehát a Road egy akusztik koncerttel vezeti fel. Azt követi majd a dalaikban ugyanúgy egyfajta lázadó társadalomkritikát, mint mélyebb, emocionális gondolatokat megfogalmazó Down For Whatever banda és végül visszatér a színpadra a Road az eredeti, metál hangzással. Ezúttal a 20 év terméséből válogatott legjobb dalaikkal durrantva be az éjszakát és bizonyára felcsendülnek az ismert dallamok, mint a Világcsavargó, a Megint nyár, a Túlzó kámfor illat.