A Városház utcában található üzletben hétfőnként van bálabontás, ilyenkor teljesen új áru érkezik a boltba. Nem ritka látvány a bejárat előtt a járdán hosszan kígyózó sor. Az igazán szemfülesek már kora reggel, nyitás előtt egy órával bebiztosítják helyüket, hogy a legjobb darabok nekik jussanak.

– Rendszeresen járok ide, de ilyenkor már a jó dolgokat kiválogatják – mondta egy kaposvári asszony kissé szomorúan nyitás után két órával, nyári lábbelikkel megrakott szatyrával igyekezett kijutni az üzletből. A rutinosak nem kosárral indulnak egyedi darabokra vadászni, nagy méretű nejlonzsákba gyűjtik össze a kiszemelt ruhákat.

Fotók: Lang Róbert

– Szerinted megvegyem? – mutatott egy fiatalember egy nadrágra. – Persze, legfeljebb odaadod valakinek – legyintett rá barátja, akivel együtt válogattak. A boltban reggel már fülledt meleg volt, a levegőben terjengett az öblítő illata, valami furcsa izgalommal, vibrálással keveredett... A jó árak mellett a kutatás öröme is vonzza a vásárlókat. Sokszor az sem számít, hogy a méret megfelelő-e, van, aki családtagoknak is vásárol, vagy barátoknak visz a dizájnos ruhákból.

– Gyerekruhák legjobb lelőhelye – mondta Gabrielle, a kisgyermekes anyuka. Ez a kütyü van vagy 20 ezer forint, de itt 500, persze csak akkor viszem el, ha működik – tette hozzá egy márkás szerszám kinézetét utánzó játékra mutatva. – Nagymamámnak viszem ezt a papucsot 500 forintért. Kis nyugdíjas, ennél többet nem igazán engedhet meg magának – mutatott egy rózsaszín lábbelire Mónika, aki rendszeres vásárló.

A legtöbben spórolás miatt választják a turkálót, és mert egyedi ruhadarabokat keresnek, de vannak olyanok is, akik márkás ruhákért, cipőkért jönnek, hogy aztán online továbbértékesítsék. Egyre több olyan platform van, ahol nem klasszikus hirdetéseket tehet közzé az eladó, hanem akár videókat, vagy egy komplett ruhásszekrényt. De a közösségi oldalakon is hirdetnek ruhacsomagokat, alig használt darabot, a vevő nem tudhatja biztosan, hogy nem egy friss bálabontásból származik-e...



Deák Iván, Nagyatád:

– A fiatalok körében nagyon mennek a régi cuccok, a vintage nagyon divatos, én is ezért járok ide. Sokszor láttam, hogy itt sorban állás van. A legjobb régi stílusú ruhákat ilyen helyeken lehet találni. Ez a zsák ruha 4 kiló volt és 8 ezer forint. Szerintem vicc, hogy ezek közül egy póló ára újonnan többe kerülne, mint ez a rengeteg ruha.



Majoros Dzsenifer, Szentlászló: – Az édesanyámék rendszeresen járnak ide, most úgy döntöttünk, mi is eljövünk a párommal. Saját magunknak kerestünk ruhákat, és szerencsére itt lehet is találni jó minőségűt, természetesen a bolti árnál jóval olcsóbban. És az sem utolsó szempont, hogy ezek a ruhák nem jönnek velem szembe az utcán.



Szabó Csaba, Mosdós:

– Ez a lehető legjobb üzlet szerintem a városban. A többivel összehasonlítva nagyon jó a minőség, szinte extra, és persze jók az árak is. Német és svájci márkás ruhákat is lehet találni a bálabontás után. Reggel hatkor nagy sor van, de érdemes kivárni. Én hetente kétszer-háromszor is eljövök, hogy ruhákat válogassak magamnak.