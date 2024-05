Az elsők között figyelte a kismalacokat Vajda György a MATE takarmányozástani intézetében. A kaposvári harmadikos diák is részt vett a kaposvári campus kutatásmódszertani workshopján. – A nyulak súlygyarapodását, annak okait kutatom – mesélte a gyakorlós tanuló. – Azért ezt a témát választottam, mert nagyon szeretem ezeket az állatokat, édesapám is sokat segít a témában.

Rajta kívül Igalból, Csökölyből, Látrányból sőt még Nógrád vármegyéből is érkeztek általános és középiskolás diákok a workshopra. – Azok a fiatalok, akik itt vannak, már bejutottak a Dunántúli Mandulafa döntőjébe – mondta el Bencéné Fekete Andrea, a program szakmai vezetője. – A rendezvénnyel szerettünk volna gyakorlási lehetőséget biztosítani prezentációk előadására. Hozzátette: soha ennyien nem jelentkeztek a versenyre, több mint száz fiatal mutatkozik be május 15-én a 10–19 éves ifjú kutatók konferenciáján. – Már az alsósoktól is komoly témák érkeztek, az állattudományi kutatások igen népszerűek, volt, aki a hangyákkal, más az orangutánokkal kísérletezett, de zenei, orvosi, történelmi témák is előfordultak – sorolta Bencéné Fekete Andrea, aki szerint nagy szükség van arra, hogy a pedagógusok figyeljék és ismerjék a gyerekeket. – Mind a tanároknak, mind a szülőknek nagy a felelőssége a tehetséggondozásban – mondta el a program vezetője. – Mi szeretnénk segítséget nyújtani az út megtalálásában.

Bencéné Fekete Andrea hozzátette azt is, kiemelt céljuk, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozására még nagyobb hangsúlyt fektessenek. A diákok a műhelymunkákat követően Halas Veronika egyetemi docens vezetésével az élettani és takarmányozástani intézetben a kismalacokat is megnézhették, majd a precíziós etetős juh­istállóba is ellátogathattak.

Fotó: Muzslay Péter

Noszogatás is kell



Hevérné Kanyó Andrea, a gyakorlóiskola pedagógusa szerint sok tehetséges diák van iskolájukban, akik már korán kitűnnek több területen is. – A kicsik roppant motiváltak, és hamar kiderül róluk az is, hogy mennyire terhelhetőek, kitartóak. A kamaszoknál azonban szükség van noszogatásra – jegyezte meg Hevérné Kanyó Andrea, aki úgy látja, sok pedagógus elhivatott a jövő kis kutatóinak nevelésében.