Mintegy félszázan léptek színpadra a vármegyei Gyermekvédelmi Központ Kikötő Gyermekotthona által szervezett Tűzmadár vers- és prózamondó versenyen a balatonboglári művelődési házban. A hagyományos megmérettetésen Petőfi, József Attila, Kányádi s Romhányi, a „rímhányó” versei mellett kedvelt kortárs alkotók – köztük Lackfi János és Varró Dániel – egy-egy műve is elhangzott a gyermekvédelmi ellátórendszerben nevelkedők tolmácsolásában.

Óvodás, alsós, felsős és középiskolás is zsűri elé állt, s míg többségük jól megbirkózott a választott költeménnyel, nem egyszer a szövegzűr és az izgalom is éreztette hatását. A Bartokos Tamás színész-rendező, az Imre Sándor Szeretetszínház igazgatója vezette zsűri első díjjal ismerte el az óvodás Orsós Zoltán Patrik produkcióját. Az alsósok közül Orsós Jázmin Kira lett az első. A felső tagozatos diákok közül Törzsök Réka Izabella bizonyult a legjobbnak. A középiskolások közül kiemelkedő teljesítményéért Nárai Angéla állhatott a képzeletbeli dobogó csúcsára.