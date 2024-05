Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere az ünnepségen elmondta, a településen működő közösségek az elmúlt években bebizonyították, hogy válságot is tudnak kezelni. – Összefogtak a nehéz években, ezért ha nem is jutalomként, de egyfajta ajándékként most át tudjuk adni nekik ezt a Civil Házat, hogy 21. századi körülmények között tudjanak tevékenykedni, dolgozni a településért – hangsúlyozta a város vezetője.

Biró Norbert, a somogyi közgyűlés elnöke arról beszélt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) és a TOP Pluszban valamivel több mint egymilliárd forint fejlesztési pénz érkezett Zamárdiba.

Witzmann Mihály, Siófok és térségének országgyűlési képviselője kiemelte, Zamárdi egy olyan város, ahol igénye van a közösségnek arra, hogy a civil életet fenntartsa, és olyan közösség is egyben, mely nemcsak elhatározza a céljait, hanem meg is valósítja.