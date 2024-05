Felújítják a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ épületét Kaposszerdahelyen. A települési önkormányzat eredményes TOP Plusz-pályázatával teremtette elő a felújításhoz szükséges pénzt. A projekt keretében a tető cseréje, a hőszigetelés javítása, a burkolatok cseréje, a falak, gipszkarton burkolatok cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése történik meg, s mindezek mellett az energetikai korszerűsítés keretében napelem is kerül az épületre.

Továbbá az épülethez tartozó telken a zöldfelületek rendezését is elvégzik, illetve a kerítés kialakítása is része lesz a korszerűsítésnek. A fejlesztés 199,96 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével a Széchenyi Terv Plusz program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg. A projekt előkészítési szakasza már lezárult.

A kiviteli tervdokumentáció elkészült, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kiválasztották a kivitelezést végző vállalkozót is. A Benedek Generál Kft.-vel a vállalkozási szerződést április 29-én kötötték meg. Az ünnepélyes nyitórendezvényt május 30-án tartják.