Lapunk is többször beszámolt arról, hogy rollerest gázoltak, de olvasóink jelezték, olyan is előfordult, hogy hónapokkal ezelőtt azért vonták felelősségre, mert a nagy teljesítményű rollerére nem volt biztosítása. Pedig még nem is lehetett, mert korábban ilyen biztosítói termék nem létezett a piacon. Egyelőre most sincs, de már elkészült a jogszabály, amely kötelezővé teszi a biztosítást az úgynevezett mikromobilitási eszközökre.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) közleménye szerint július 16-tól kötelező lesz a gépjármű-felelősségbiztosítás a 25 kilogramm saját tömeget meghaladó és 25 kilométer per óra tervezési sebességnél gyorsabb elektromos eszközökre is. A biztosítók kínálatában egyelőre nem találni ajánlatot, így csak abból indulhatnak ki a rolleresek, hogy mennyibe kerül ez a biztosítási termék a segédmotoros kerékpárra. A jogalkotó az Európai Unió direktívájának igyekszik megfelelni a törvénnyel, amelyhez igazodva június 8-ig alakíthatják ki termékeiket a biztosítók.