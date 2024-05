Közel kétszáz programlehetőség közül válogathatnak a nézők augusztus 31-ig, többek között kiállításokkal és mesemondó templomsétákkal is tovább színesíti a kínálatot az összművészeti fesztivál. Akárcsak a korábbi években, a Kultkikötő legénysége idén is olyan művészeket hívott vendégül, akik garantálják a minőségi kikapcsolódást. Koncertek terén nem maradhatnak el a visszajáró örök kedvencek, úgy mint a Bagossy Brothers Company, A GRUND - vígszínházi fiúzenekar és a Budapest Bár – utóbbit az északi és a déli parton is hallhatjuk a nyár folyamán. Augusztus második felében Charlie 77 születésnapi koncertje koronázza meg a nyarat az alsóörsi Amfiteátrumban.

Mindeközben nagyszínpadi előadások, musicalek, néhány szereplős kamaradarabok és monodrámák is bővítik a balatoni nyár kulturális programkínálatát. Fellép többek között Hernádi Judit és Kern András, Schell Judit és Szervét Tibor, Csákányi Eszter, Mucsi Zoltán, Grecsó Krisztián, Rezes Judit és Szabó Győző, Kollár-Klemencz László, Kiss Tibi, Gyabronka József, Bezerédi Zoltán és Mertz Tibor, Szulák Andrea és Szemenyei János, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós, Lukács Miklós, Máté Gábor és Mácsai Pál, Bősze Ádám zenetörténész illetve a Karinthy Színház, a Rózsavölgyi Szalon, a Kőszegi Várszínház, a Gyulai Várszínház, és a Pannon Várszínház társulata is.

Az összművészeti fesztivál egy vadonatúj programmal bővíti idén a kínálatát: Templomséták a Balaton körül címmel. - Aki meg szeretné ismerni a Balaton vidékét, a legjobban teszi, ha felkeresi a templomait, ezekben sűrűsödik össze legszebben az ott élők hagyománya, kultúrája, művészete és világról alkotott képe- mesélte Zubreczki Dávid újságíró, aki betekintést nyújt majd több Balaton-parti település múltjába és jelenébe. Elkalauzol Alsóörs, Siófok, Földvár, Boglár, Szárszó, Lelle, Vonyarcvashegy és Füred nevezetes templomaiba. Az évek óta elmaradhatatlan Kultkikötő Kápolnatárlatok kiállítássorozat Bogláron kortárs alkotók munkáival örvendezteti meg a látogatókat. Helyet kap a kápolnákban Várady Róbert és Szabó Franciska a létezés metafizikáját elemző, Gaál Kata és Bács Emese a nagyvárosok nyüzsgő életét bemutató, és a tavalyi nagy sikerre való tekintettel Weiler Péter és Bartha Dóra balatoni reggeleket visszaidéző kiállítása.

Az Országos Színházi Találkozó keretében idén júniusban is a Kultkikötőt éri a megtiszteltetés, hogy a Szabadtéri Színházak Találkozója első előadásait Bogláron és Szárszón köszöntse. A találkozó keretén belül több felnőtt és gyerek előadást is láthatnak a nézők a nyár folyamán. A programok sorából nem hiányozhatnak a báb- és gyerekszínházi produkciók sem - az előadások időpontjaira gyereknapon derül fény. Jön Süsü, Kippkopp és Tipptopp, Boribon, Vitéz László, Szaffi, Pinokkió, Csizmás Kandúr és Kóc bohóc is. Mese, nevetés, játék és kaland várja a családokat több mint hatvan előadáson. Megéri időben érkezni, mert az előadások előtt több alkalommal ingyenes kézműves foglalkozás fogadja a kicsiket. A szemfülesek akár egy családi fagyizás árát is megspórolhatják, ha időben váltanak jegyet, mivel több tucat produkcióra early bird kedvezmény érvényes május végéig.