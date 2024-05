A társaságiadó-bevallást az elmúlt adóévről a 2329 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) azoknak az adózóknak, akik a naptári év szerint működve egyszeres, valamint kettős könyvvitelt folytatnak, továbbá csoportos társaságiadó-alanyok.

– Május 31-ig az adót be is kell fizetni; valamint a kettős könyvelést vezető vállalkozóknak még az elektronikus beszámolójukat is letétbe kell helyezniük – olvasható az adóhatóság sajtóközleményében. – Azok a nonprofit szervezetek, valamint egyházi jogi személyek, amelyeknek tavaly nem volt vállalkozásból származó bevételük vagy ahhoz kapcsolódó, elszámolható költségük, ráfordításuk, a társaságiadó-bevallást kiválthatják a TAONY-nyilatkozattal is, május 31-éig. A határidőt elmulasztóknak már a teljes 2329-es társaságiadó-bevallást kell kitölteniük.

A bevallást az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek kizárólag elektronikusan nyújthatják be. Arra is felhívták a figyelmet, ha valaki nem tartja be a határidőt, és a NAV felhívása ellenére sem pótolja mulasztását, mulasztási bírsággal sújtható.