Éder Lilla, a Sefag Zrt. turisztikai referense azt mondta: a három hatodikos osztályból csaknem 70-en vettek részt a rendezvényen, melyen szó esett az erdő és a társadalom kapcsolatáról, a fenntarthatóságról, a víztakarékosságról és az erdők kincseiről is.

Míg a foglalkozások, amelyeket az erdőpedagógusok tartanak, felhívják a gyermekek figyelmét a természettel törődés fontosságára, addig az iskolákban maradó eszközök segítségével a program megteremti a lehetőséget a témakörben a mélyebb ismeretszerzésre is, derült ki az IEP tájékoztatójából. Az erdők megőrzése a fenntarthatóság és a klímaváltozás szempontjából is stratégiai kérdés, ezért gondoskodni kell az erdőink fennmaradásáról és gyarapításáról. A program koordinátora az Országos Erdészeti Egyesület, a foglalkozásokat több mint 30 erdészeti erdei iskola bevonásával valósítják meg. Somogyban eddig Kaposváron, Balatonszemesen is szerveztek találkozót, hamarosan Zselickisfaludon tartanak összejövetelt, a rendezvénysorozat februárban kezdődött és a tanév végéig tart.