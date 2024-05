Egykor a fakarók kerítései falusias jelleget kölcsönöztek a településnek, de nagy szolgálatot tettek a sárban kapaszkodáskor – ezt tartalmazták egy orvos kaposvári feljegyzései a XVIII. századból. Kaposvárt 1783-ban nyolc utca, 319 ház és 82 zsellérporta alkotta.

– Az Esterházy család mezővárosából Kaposvár Somogy vármegyei székhelyévé emelkedett – mondta előadásában Nübl János, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei levéltárának főlevéltárosa. – Én azt látom, hogy Kaposvár szerencséje ez a közigazgatási döntés volt, mert ezután egy lassú, de következetes fejlődés következett, amelyben a kultúra is szerepet játszott.

A szülőföldet nem szabad elfelejteni, az értékeit be kell mutatni – hangsúlyozta Szakály Sándor, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke a 34. Helikon-napon a TIT székházban.

– Gyakran gondoljuk, hogy máshol minden szebb és jobb, de legyünk büszkék magunkra, ahogy ez a már 120 éves társaság is büszke lehet Kaposvár múltjára – mondta a Széchenyi-díjas professzor, aki kifejezte azt a vágyát, hogy a régi kaposvári kultúra erősödhet is.

A kultúra és a művészet is szerepet játszott abban, hogy Kaposvár központtá vált – mondta a konferencián Borhi Zsombor alpolgármester. Saját bevallása szerint tanárként nehéz leckét kapott Rozsos Gábor költő azzal, hogy a 150 éves kaposvári irodalmat foglalja össze.