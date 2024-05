– Azt sem tudom, hogy hova kapjak – mesélte a ceremónia előtt az alkalmi menyasszony szerepébe bújó buzsáki Várvizi Leila.

– Nagyon jó főpróba ez, majd, ha lesz egy igazi esküvőm. Bár azt nem tudom elképzelni, hogy az arák mennyire tudnak nyugodtak lenni egy ilyen helyzetben – mesélte a fiatal lány, aki maga választotta ki a menyasszonyi ruháját a nagy napra.

A somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely látogatóközpontja somogyi és régiós esküvői szolgáltatókkal telt meg szombaton délelőtt és kora délután.

– Öltönyház, menyasszonyi ruhakölcsönző, meghívókészítő, ékszerüzlet és fotós is kitelepült és bemutatkozott az érdeklődőknek. Igyekeztünk a lakodalmak minden szolgáltatást nyújtó résztvevőjét egy helyre hívni, hogy a hozzánk ellátogató jegyespárok mindent megtaláljanak – mondta Kresz Tamás, a látogatóközpont létesítményvezetője. A program részeként szabadtéri hamiskás, azaz nem valódi esküvőt is tartottak.

Fotók: Szabó Gabi

Az eseményről nem hiányozhatott a vőfély sem, aki most is segítette a násznépet és az ifjú párt. Mint Csorba Csaba hivatásos vőfély elmondta: a kikérőnél, a családköszöntőnél sokszor megríkatja a rokonságot, de vidámságot is kell hoznia egy lakodalom során, éppen ezért is készül mindig vicces, tréfás rigmusokkal.

– A település összefogásának köszönhetően valósult meg ez a rendhagyó esküvői bemutató program – mondta Gyurákovics László, Somogyvár polgármestere. Mint kiemelte: a nemzeti emlékhely ideális környezet lehet egy esküvő számára.

Az önkormányzat egy 500 fő befogadására alkalmas szabadtéri színpad építését tervezi a területen. A munkák várhatóan ősszel el is kezdődhetnek. A beruházás mellett pedig egy kis kápolnát is építenének, amely szertartások helyszínéül is szolgálhatna – tette hozzá a településvezető.