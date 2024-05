A marhahús kiváltására is kiváló a strucc- és emu húsa, hiszen nagyon kevés zsírt tartalmaz és koleszterinmentes. Ráadásul a szarvasmarhával ellentétben nem jár metántermeléssel, amely napjainkban a klímavédelem miatt fontos kérdés. A tenyésztéssel hosszú évek óta foglalkozó nagybajomi emutartó, Kujáni Györgyné szerint nincs még egy olyan olcsón előállítható hús, mint az emué.

Hihetetlen hogy mi, magyarok sosem vagyunk hajlandóak elhagyni a járt utat a járatlanért, pedig ennél egészségesebb húst, ilyen bekerülési költségen nem nagyon lehet előállítani.

– mondta Kujáni Györgyné.

Régóta várták a tenyésztők, hogy legyenek végre pályázati lehetőségek számunkra. Nekem már nincs sok lehetőségem a bővítésre, és fiatalabb sem leszek, ezért nem biztos, hogy élek a lehetőséggel.

– tette hozzá. Elmondta: most csak néhány emuja van, de ha valaki segítséget kér tőle, mert elkezdené a tartást, szívesen ad tanácsot. – Két tojópárom van csak, és egy tavalyi vágóállatom, meg egy másik, amit jövőre akarunk levágni. Az emu nagyszerű állat, mert az összes része használható: én a zsiradékából is gyógykenőcsöket csinálok, senki nem hiszi el, hogy milyen nagyszerű – hívta fel figyelmünket Kujáni Györgyné.

Az emu tojása majdnem egy kilós, 15 tyúktojásnak felel meg. Akár három embernek is elég az emutojásból készült rántotta.

Ennél is nagyobb a strucctojás, amely akár másfél kilósra is megnőhet. Zsoldos Imre vései strucctartó azt mondta lapunknak: egy strucctojás 24 tyúktojást tesz ki, s négynaponta tojnak a struccok.

– Nem egyszerű elvenni tőlük a tojást, mert a kakas agresszív, de a YouTube-videók nagyon jól elvonják a figyelmüket, illetve vannak hosszú nyelű szerszámok, amelyekkel sérülésmentesen el lehet venni tőlük a tojásokat – mondta. – 1985 óta foglalkozom állattenyésztéssel, és mindig is érdekelt a strucc.

Elővigyázatosságot igényel a tartása, de megéri a figyelmet – mondta Zsoldos Imre. Elmondta: nem szeretne még telephelyet bővíteni, hiszen éppen az állományát alakítja ki.

Nincs kifogása a somogyi klíma ellen a struccnak

– A struccokat trióban kell tartani, a végcél, hogy négy trió legyen – mondta Zsoldos Imre. – A nemük csak egyéves korban dől el. Én tojást termeltetek velük.

Az ember azt hihetné, hogy ezek a futómadarak nem feltétlenül bírják a somogyi klímát, de Zsoldos Imre megnyugtatott: a nagy hőingadozást, de még a havat is bírják a struccok. Ennek ellenére a vései struccfarmon van esőbeállójuk, ahova be tudnak húzódni, ha szükséges.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese a minap egy struccszakmai napon elmondta: Az állattartó telepek fejlesztésének támogatása című felhívás esetén az elnyerhető támogatási összeg minimum 200 millió, maximum 5 milliárd forint, s az állattartó telepek megújításának támogatására az elnyerhető maximum összeg 200 millió forint. Ezek a felhívások az állattartó telepek széles köre számára nyitottak lesznek, így strucc- és emutartók is pályázhatnak majd, tette hozzá.