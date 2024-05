A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program több mint 780 millió forintos támogatásából valósult meg. A 16 kilométer hosszú útnak köszönhetően Őrtilosból egészen a Zala vármegyei Molnáriig lehet elkerekezni. Tóthné Iváncsics Gyöngyi, Őrtilos alpolgármestere elmondta: a fejlesztések folytatódnak. Már elkezdték kijelölni az új kerékpár­út Őrtilost Zákánnyal és a gyékényesi Kotró-tóval összekötő szakaszát is.

– Mindenképpen a turizmus fellendülését várjuk a kerékpár­úttól – emelte ki Tóth­né Iváncsics Gyöngyi. – Már az építkezés ideje alatt sokan érdeklődtek a település iránt. Minél többeknek kell kipróbálni ezt a csodálatos kerékpárutat, mely a Mura és Dráva folyó szintjétől jóval magasabban halad, ezért fantasztikus a panoráma, rá lehet látni Horvátországra – mondta.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy szeretnék erősíteni a vízi turizmust is, ezért megállapodást kötöttek a horvátokkal. A szomszédos ország egy pályázatnak köszönhetően olyan elektromos csónakot vásárolt, mellyel kerékpárokat is lehet szállítani. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy kisebb biciklis csoport át tudjon kelni a határon, és Horvátországban is kerekezzen. Tóth­né Iváncsics Gyöngyi hozzátette: a kerékpárút-építés miatt több fát és növényt is ki kellett vágniuk, ezért megvárják, amíg a természet újraéled, utána pedig pályáznak a Magyarország legszebb kerékpárútja címre.