– Egyelőre ismerkedünk a pályázati feltételkekel, ha lehetőség van, akkor igyekszünk megragadni az alkalmat a forrásszerzésre – mondta el Takács Katalin, a nagybajomi BundaZug Alapítvány elnöke. – Három éve végzünk állatmentő tevékenységet, több elképzelésünk van, a kutyáknak kifutót kell építeni. Közel 80 állatról, zömében kutyákról gondoskodunk.

A lelkes közösség fontosnak tartja a fiatalok oktatását. Egyik álmuk a felelős állattartással kapcsolatos napközis tábor megszervezése. Biczák Balázs, a barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület menhely vezetője azt mondta: jelenleg 90 kutya van náluk, az idén 15-öt hoztak be és összesen 8-at adtak eddig örökbe.

– Az egyesület 22 éve alakult meg és a következő időszakban több tervünket szeretnénk megvalósítani. – A kifutók közötti elválasztó rácsot az idén akarjuk rendbe hozni, ennek csak az anyagdíja 600 ezer forint. Ha lenne további keret, akkor a menhely feletti tetőt javítanánk ki, a telepen volna mire költeni pénzt.

A pályázattal elnyerhető támogatás összege 300 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, pályázni azon szervezetek tudnak, amelyek állatvédelemmel vagy mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkoznak.

Működéshez, programokhoz is jól jön



Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke szerint jó lehetőség a pályázat. Jelentkezni akarnak a kiírásra, részben a működési költségek biztosítására kívánnak majd támogatást kérni. Mint elmondta, a kaposvári telephelyükön pillanatnyilag 120 kutyáról gondoskodnak.

Az elnyert összeget a pályázó a működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekre is felhasználhatja, továbbá ivartalanításra és állategészségügyi szolgáltatásra is fordíthatja. Állatmenhelyként, természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztését-bővítését is finanszírozhatják belőle.