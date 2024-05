Erre többnyire virágok és palánták kerülnek, de vannak akik a földre leterített vásznakon árusítják a használt áruikat. Ennek az áldatlan helyzetnek azonban hamarosan vége akad, mert a település a Somogy Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban termelői piac létrehozására 119 millió forint támogatást nyert a TOP Pulsz programban. Csütörtökön tették le a beruházás alapkövét, de ezzel egy időben már megkezdődtek a munkák, az alapozásnál tartanak. Városi stílusú, modern épületkomplexumot építenek, ami Böhönye vagyonát gyarapítja, ugyanakkor klasszikus agóra jellegű térré válhat, ahol a piacra járók a falu ügyes-bajos dolgait is megbeszélhetik. Az elárusító pavilonok mellett egy emeletes épületet is kialakítanak belső eladótérrel, mosdóblokkal. A létesítmény a környező települések lakóit is bevonzza, és kapható lesz minden, ami a környékbeli kiskertekben megterem, mondta Zsoldos Márta Piroska polgármester. Böhönyén vannak méhészek és borászok, almalé gyártók, és gyümölcsöt és zöldséget termelők is. Az alapkő letételen a helyi óvodások csivitelő piaci jelenetet adtak elő, és Móring József Attila, a térség önkormányzati képviselője, és Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke is méltatta a beruházás jelentőségét.