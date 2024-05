A szülők és nagyszülők egy adott jelre közösen felemelték a kisgyermekeiket, hogy ezzel álljanak ki a gyermekvállalás és a családalapítás fontossága mellett. A másfél éves Kristóf visszatéve a földre rögtön szaladni próbált, a nagymamája alig tudta utolérni.

– A másik unokámat, a hét és fél éves Grétát a férjem emelte magasba – mondta a fiatal nagymama, a taszári Mercz Andrea. – Eleven gyerekek, de nagyszülőként boldogság velük foglalkozni.

Fotó: TIBOR KOVACS

A 14 hónapos Leventét a cumisüveg még jobban érdekelte, miközben édesapja, Bojtor Bálint karján ült.

– Otthon is emelgetjük, egyre nehezebb, de így is gyönyörűség – mondta az apa, és az anyuka hozzátette, hogy fontos a közösségbe vinni a gyermeket.

– Ötéves a kislányom, nagyon élvezte az emelést – mosolygott Máté Milla édesanyja, Vanda. – Jó cél érdekében gyűltünk össze, hogy minden kívánt gyermek megszülessen Magyarországon. Mi is nagyon sokat vártunk rá...

Fotó: TIBOR KOVACS

Kopp Mária orvos és pszichológus örökségéből indultak ki, magyarázta a rendezvény szervezője, Németh Henrik, aki maga is háromgyermekes édesapa. Kopp Mária felmérései azt mutatták, hogy komoly gond lesz a jövőben a demográfiával, annak ellenére, hogy a fiatalok többsége úgy nyilatkozott, hogy szeretnének gyermeket vállalni, de társadalmi okokkal magyarázták, hogy elmaradnak a tervezett szülések. Az alapítvány azt tűzte a zászlajára, hogy szülessen meg minden kívánt gyermek.