- Több olyan kulináris eseményt szerveztek a régióban, amelyek miatt érdemes volt autóba ülni, vagy vonatra szállni. Ilyen volt például hatalmas tömeget vonzó csopaki Palacsintamajális és Grillparádé, valamint a füredi Jókai-bableves főzőverseny - mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. A programok és a természeti szépségek mellett, sokan jöttek csak azért, hogy egyenek egy jó lángost vagy egy fagyit.

Fekte Tamás szerint az ilyen egyszerű finomságok miatt is hajlandóak egy-két órát utazni a magyarok. A turisztikai szakember szerint, a Balaton olyan "fagylaltnagyhatalom", ahol ez az édesség turisztikai vonzerő. Ezért is szervezik meg idén május 10-én a Balaton Fagyija választást, amelynek segítségével azt szeretnék népszerűsíteni, hogy milyen sok jó hely van a Balatonon, amelyeket érdemes lehet felkeresni már tavasszal is. A fagylalt mellett, a következő héten hatalmas tömegre számítanak a bringások miatt is. Május 12-én Siófok főteréről indul az idei Tour de Hongrie ötödik szakaszának rajtja. A városban több vendéglátós megerősített személyzettel és szurkolói zónákkal várja a turistákat.