A műanyagok az életünk minden területén ott vannak, még a műszálas ruhákból is mikroműanyag keletkezik, nem beszélve az élelmiszerek, a vegyszerek, a mosószerek csomagolóanyagáról. A műanyagoknál is a méret a lényeg: egy méter ezer milliméter, egy milliméter ezer mikrométer, egy mikrométer pedig ezer nanométer, tehát ha méterben számolunk vissza, akkor egymilliárd részecske keletkezik egy méter hosszú műanyagból.

– A makromolekulától nem kell félni, mert ha valamilyen módon a szervezetbe kerül, akkor a bélsárral távozik – magyarázta Csapó János. – De ha mikro- illetve nanoműanyaggá válik, már fel tud szívódni. Akkor okozhat bajt, ha a DNS-hez kötődik, mert a DNS szab meg mindent a szervezetünkben.

Fotóillusztráció

Felszívódáskor a mikroműanyagok át tudnak hatolni a sejtmembránon, és a véráramon keresztül bármilyen emberi szervbe eljuthatnak, az agyunkba, az izmainkba, a szívünkbe és a májunkba. Ott vannak a táplálékainkban, még a húsban is. Már az anyatejben is kimutatták, tehát az anya a csecsemőnek átadja, és vannak olyan tudományos megállapítások is, hogy a placentán is át tud jutni, tehát a magzat már a méhen belül találkozik vele.

– A nano- és a mikroműanyagokról még keveset tudunk, de azt igen, hogy nem jó, ha bekerül az emberi szervezetbe, de hogy ott konkrétan milyen betegséget okoz, azt még vizsgálják – folytatta a professor emeritus. – Olyan eredményekről még nem lehet beszámolni, amelyek biztosak.

A Csendes-óceán közepén egy hatalmas szemétsziget úszik, amelynek a területe sokszorosa Magyarországénak, műanyag palackok lebegnek a vízfelszínen több méter vastagságban. A szárazföldön kidobott műanyagok előbb-utóbb egy folyóba, onnan az óceánba kerülnek, ahol az ultraibolya sugárzás hatására, és a hullámzás keltette mechanikai hatásra összetöredeznek. Az apró műanyagszemcsék úsznak a felszínen, vagy lesüllyednek az iszapba. A tengeri lények elfogyasztják, és ezekből a tápláléklánc csúcsán álló emberbe is bejut, sőt koncentrálódik.

– Hogy rövid távon milyen hatást tud kiváltani az emberi szervezetben, azt a kutatók még nem tudják – szögezte le Csapó János. – Vannak rá kísérletek, vannak elképzelések, de korrekt, konkrét válaszok nincsenek arra, hogy mit okozhatnak. Én megnyugtatnék mindenkit. Óvakodni kell tőle, tehát fogyasszunk minél kevesebb műanyag csomagolású ételt és italt, és alkalmazzunk nem műanyag csomagolást a termékeinkre, de ma már tenni nem lehet sokat, mert a szeméttelepek és a tengerek tele vannak műanyagokkal...

Összetöredezett a régi esőkabát Csapó János a Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) kaposvári rendezvényén tartott előadást fiataloknak, a tej és tejtermékek táplálkozásban betöltött szerepéről, valamint a nano és mikroműanyagokról beszélt. A műanyagok nem túl régóta képezik az élet részét, mert talán száz éve találták fel, az első volt a bakelit, a PVC és a polietilén. Azóta az élet minden területén elterjedtek. Csapó Jánosnak még volt PVC esőkabátja a 60-as évek közepén, ami olyan kemény volt, mint a beton, alig lehetett mozogni benne, de fél év alatt szétrepedt, töredezni kezdett. Hasonló módon kerülnek a mikroműanyagok a vízbe, talajba, a levegőbe és onnan az emberi szervezetbe. A professzor emeritus szerint az evolúció hosszú folyamat, és az embernek az elmúlt 50 -100 év alatt nem volt lehetősége, hogy reagáljon a műanyagok jelenlétére az ember szervezetben. Talán néhány százezer év múlva azt mondhatja az emberiség, hogy alkalmazkodtunk hozzá.