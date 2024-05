Sokakkal megesik, hogy csúcskategóriás háztartási gép vásárlásakor a használati útmutatót nem, vagy csak nagyon felületesen nézik át. Ennek következtében számos hasznos funkció egyszerűen kihasználatlan marad, sőt, az ismeretek hiányában a tulajdonosok hibásan állítják be a készüléket, melynek nem kívánt következményei is lehetnek. Ez annak fényében lehet problémás, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően ma már a hűtőknek is olyan különleges funkciói vannak, amelyek új szintre emelik a felhasználói élményt, maximalizálják az élelmiszerek frissességét és szavatosságát, így kifejezetten pazarlás azokat figyelmen kívül hagyni.

Ha veled is megtörtént már, hogy egy nap után elfonnyadtak a friss zöldségek a hűtőszekrényedben, sehogy sem fért be a mélyhűtőbe az élelmiszer, vagy feleslegesen vásároltál valamit, ami már rég ott lapult a hűtőd hátuljában, akkor a következő sorokat érdemes végig olvasnod.

Válasszunk a család mértéhez illő hűtőt!

Előfordult már, hogy nem fért be a húsleveses fazék a hűtőbe? Ha igen, akkor lehet itt az ideje váltani! Hűtőszekrény vásárlásakor elengedhetetlen, hogy átgondoljuk életformánkat, családunk életformáját, s ebből fakadóan azt is, hogy mit és mennyit tervezünk tárolni készülékünkben. Vegyük fontolóra: milyen élelmiszerek kerülnek a leggyakrabban a polcokra, és azt is, hogy egyebek mellett mennyi főtt ételt, tejterméket tervezünk majd tárolni a hűtőben. Fontos tisztán látni, hogy mekkora kapacitású hűtőre, mélyhűtőre, mennyi polcra, rekeszre lesz szükségünk. A Haier különleges kialakítású, nagy kapacitású hűtői úgy lettek kialakítva, hogy könnyedén elférjenek benne ab nagyméretű edények is, ugyanakkor helygazdaságos megoldásokat kínálnak a kisebb termékek tárolására is. A belső kialakításuk pedig nemcsak praktikus, hanem megakadályozza a hősokkot, optimalizálja az energiahatékonyságot és minden élelmiszernek és edénynek kellő helyet és megfelelő hűtési fokot biztosít.

Tegyük a helyére a dolgokat!

Meglepődve tapasztaltad, hogy az egynapos saláta elkezdett fonnyadni a fridzsiderben? Ha igen, akkor lehet ideje átgondolni, mit hova tegyél. Ahhoz, hogy az élelmiszerek minél tovább frissek maradjanak, fontos a megfelelő helyen való tárolásuk. Korántsem mindegy ugyanis, hogy egy salátát a legfelső polcra vagy egy delegáltan zöldségeknek kialakított fiókba helyezünk. Míg az egyik helyen gyorsan fonnyadni kezd, addig a neki megfelelő rekeszben akár egy hétig is friss marad. A Haier csúcskategóriás hűtőinél a My Zone, Humidity Zone, és a Dry Zone fiókok pontosan ezt segítik elő - optimalizálják a hűtőteret és az adott élelmiszernek legmegfelelőbb hőmérsékletet, páratartalmat és legkeringést biztosítják.

A listát töltsd meg, ne a kukát!

Gyakran vásárolsz olyan terméket, amire nem lett volna szükség? Ha igen, akkor a My Inventory funkció nagy segítségedre lesz - lehetővé teszi ugyanis, hogy a hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek listáját a telefonodon is ellenőrizhesd, sőt, a termékek lejárati dátumát is könnyedén felviheted a rendszerbe. Ezeket az információkat pedig akár vásárlás közben is lekérheted, így jelentős mértékben csökkentheted élelmiszerpazarlást.