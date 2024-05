A rendszerváltás óta jelentősen változott a levéltárak helyzete az országban. Több nagyobb átalakulás is történt az elmúlt években, mely változtatottat az intézmények működésén, hangzott el a vándorgyűlésen. A vármegyei hatókörű levéltárak bekerültek a Magyar Nemzeti Levéltár alá, és létrejöttek különböző módszertani fejlesztések.

Fotó: TIBOR KOVACS

Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium múzeumi főosztályának vezetője az esemény előtt érdeklődésünkre elmondta, fontos, hogy a levéltári vezetők minden évben összeüljenek. A mostani időben azért is, mert a vezetőknek nagyon komoly feladataik lettek.

– Projekteket kell kitalálniuk és motiválniuk a dolgozókat – emelte ki Szende László. –

Utat kell mutatni, iránymutatást adni a dolgozóknak, hogyan lehet megszólítani az embereket. Meg kell találni az érdeklődési kört.

Manapság nagyon sokan érdeklődnek a családfa kutatás, a régmúlt iránt. A levéltárak sok esetben élő iratokat is őriznek, ezek is sokakat érdekelnek. Digitális kiállításokkal is fel lehet kelteni az emberek érdeklődését. Erre nagyon jó példa a Somogy Vármegyei Levéltár, ahol Petőfi korának az iratanyagait mutatják be egy virtuális kiállításon belül – tette hozzá a főosztályvezető.

Fotó: TIBOR KOVACS

Szende László arról is beszélt, a közgyűjtemények között szinergia van, hiszen nem olyan régen létrejött a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központja, melyben múzeumok és a Nemzeti Könyvtár szerepel. Ez arra utal, hogy a közgyűjteményeknek együtt kellene erőt mutatni. Részt venni különböző programokban és módszertani központokat létrehozni. Ezek mind arra valók, hogy a szakma közötti együttállás mindenképpen tökéletes legyen – emelte ki.

Fotó: TIBOR KOVACS

Polgár Tamás, a MNL Somogy Vármegyei Levéltárának igazgatója elmondta, amellett, hogy a vándorgyűlésen a levéltár aktuális ügyeit megbeszélik vezetőtársaikkal, megismerhetik más intézmények munkáját is. Magyarországon jelenleg 72 különböző típusú levéltár működik. A háromnapos esemény első napját a tíz évvel ezelőtt elhunyt Bősze Sándornak, a Somogy Megyei Levéltár volt igazgatójának szentelték a szervezők.