– A jövő megérkezett hozzánk, kopogtatás nélkül ránk törte az ajtót – kezdte köszöntőjét Inczeffy István, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója a Hightechnológiai innovációk az egészségügyben című konferencián. Kiemelte: a rehabilitációban megjelent robottechnológia révén a beteg jobb életminőséghez jut. – A kórházban 2012 óta zajlanak technológiai kutatások a neurológiai osztály keretein belül Nagy Ferenc professzor vezetésével, 2020 óta pedig Tollár József a győri Széchenyi István Egyetemmel a virtuális valóság mozgáselemzés területén folytat kutatásfejlesztést – mondta el a főigazgató. Hozzátette: 2023-ban EFOP-os pályázat révén egymilliárd forint értékben érkeztek rehabilitációs robotok a kórházba. – Az új eszközökkel és a lelkes, ambiciózus csapattal, a magas szintű tudással hazánk egyik legmodernebb rehabilitációs központja alakult ki – jegyezte meg Inczeffy István.

– Átléptünk a 22. századba a robotika megjelenésével – mondta el köszöntőjében Repa Imre, a kórház stratégiai vezetője. – A robotasszisztált kezeléseket követően a tizenöt évvel ezelőtt még reménytelennek tűnő beteg visszahelyezhető megfelelő életminőségébe. Ezzel a fejlesztéssel a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház a Dunántúlon egyedülálló terápiás lehetőséget nyújt. Óriási köszönet mindenkinek, hogy Kaposvárra kerülhettek a hightech robotok, amelyekért sokan versengtek – jegyezte meg Repa Imre.

Cserháti Péter, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika igazgatója előadásában kiemelte: évente huszonkétezer stoke-­os beteg, ezer koponyasérült és nyolcszáz gerincsérült kerül a rehabilitációs osztályokra.



Gyorsabb a gyógyulás, kevesebb a kórházban töltött idő



A szakmai előadásokat követően a konferencia résztvevői a gyakorlatban is megnézhették a robotok alkalmazását Tollár József és Androsics Mónika vezetésével. – Tavaly október végén négy felső- és öt alsóvégtag-mozgató robot, valamint aktív- és passzívízület-kimozgató készülékek is érkeztek kórházunkba, van közülük olyan is, amelyik a gyermekrehabilitációban is használható – mutatta be az eszközöket Androsics Mónika osztályvezető főorvos. Hozzátette: 29 új fizioterápiás torony és 3 lökéshullám-terápiás készülék is érkezett. – Idén január óta 50-100 stroke-os, járászavarral küzdő betegen alkalmazzuk a robotasszisztált rehabilitációt. Ennek köszönhetően kevesebb a kórházban töltött napok száma, így meg tudjuk a felfekvést, a tüdőgyulladást előzni – mondta el Androsics Mónika. – Vannak, akiknél pár alkalom után óriási eredményeket érünk el, másoknál hónapok kellenek ehhez. A robot­asszisztált terápiát kombináljuk masszázzsal, gyógytornával és elektromos kezelésekkel.



Ötven-száz stroke-os betegen alkalmazzák a robotasszisztált rehabilitációt

Fotó: Lang Róbert