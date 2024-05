Huszonéves férfi 2023 szeptemberében fát fűrészelt Csurgón, közben szeszes italt is fogyasztott. A munka végeztével a város központjában gyalogolt egyik munkatársával, amikor összetalálkozott az ittas, számára ismeretlen sértettel. A részeg hirtelen megmarkolta ruhán keresztül a vádlott ágyékát, aztán be is szólt a férfinak. A vádlott visszaszólt, de ekkor a sértett lelocsolta a kezében tartott sörrel. Ekkor a férfi nem tudta indulatát fékezni és a sértettet legalább ötször ököllel arcon ütötte, majd a földre eső járókelőt többször megrúgta. A sértett a bántalmazás következtében hámsérüléseket, valamint nyolc napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett. Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádlott ellen.