A 2023 végén újra a Balatoni Hajózási Zrt. tulajdonába került hajóval a nagyközönség május elsején − a korábbi évekhez hasonlóan − Balatonfüreden találkozhatott, ahol sétahajóként üzemel.

A 32 méterhosszú, 5 méter széles Jókai az ötödik balatoni gőzhajó volt. Budapesten, az Óbudai Hajógyárban készült, innen alkatrészenként szállították Siófokra, ahol összeszerelték, majd 1913. júniusában vízre bocsátották. Kalandos történetét követően a 85 utas befogadására alkalmas hajót 2023 végén vásárolta vissza a Balatoni Hajózási Zrt. Év elejétől javították a villamos hálózatát és új festést is kapott.

– Terveink szerint a későbbiekben folytatódnak majd a mosdók, burkolatok, farészek esztétikai, állagmegóvási munkálatai, valamint tervezzük a hajó műszaki felújítását is – emelte ki Veigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója.

A Jókait egyébként még a II. világháború idején, 1945. márciusában a visszavonuló német csapatok a balatonfüredi kikötőben felrobbantották. A rákövetkező évben emelték ki a gőzüzemű hajót a Balatonból, majd 1948-ban ismét forgalomba helyezték. 1963-ban motorhajóvá építették át, 1964-ben felújították, 1980-ban pedig átkerült a Tiszára. A Vanyolai Hajózási Kft. vásárolta meg, 1998–99-ben ismét felújították, majd 2000-ben áthajóztak vele a Dunára, de csak 2002-ben érkezett meg a Balatonra − az akkori alacsony vízállás miatt közúton. Végül 2003-tól állt hivatalosan is szolgálatba Balatonfüreden.