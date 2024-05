Czirákiné Kovacsics Anita öt év munkáját mutatja be június végéig miniatűr kiállításán. – Műveim tulajdonképpen díszek, készítettem épületeket berendezett belső terekkel, külön csak gyerekszobát, de üzleteket is, mint például divatszalont, virágboltot, vagy kávézót kicsiben – összegezte. – Alapanyagként kartont, Balsa fát használok, de természetesen gyurmával, textillel is dolgozom. A hobbim kicsit visszarepít a mesék birodalmába, és szeretném, ha az ide betérők is átélnék ezt az élményt.

A Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola pedagógusa lányát, legnagyobb kritikusát, Jankát kérte fel kiállítása megnyitására. Első próbálkozásai során csak néztünk, hogy az agyag virágcserepek kavicsok, fadarabkák ráragasztásával hogyan formálódtak kisházzá a teraszon. Aztán egyre kreatívabb lett, már nem volt neki elég, hogy az udvaron készítse a miniatűr remekeket, beköltözött a házba, az étkezőasztalhoz. Ami rendre tele volt cserepekkel, festékkel, ecsettel és ragasztó pisztollyal – emlékezett Janka. Apa megelégelte, hogy a festék levakarhatatlan volt, ezért házunk hátsó részének átalakítása után anya műhelye is ott kapott helyet, ahol kedvére alkothat.

A barcsi városi könyvtárban egy másik kiállítás is helyet kapott, melyen többek közt Mázli, Rúfusz, Lajka tekintete vonzza az érdeklődőket július 6-ig. Ők azok az örökbe fogadott kutyák, akik a barcsi menhelyről kerültek ki. Gazdáik mintegy ötven fotót küldtek be a felhívásra, még külföldről is. Ehhez kapcsolódva a menhely önkéntese, Szomor-Horváth Georgina képes előadás keretében mutatta be munkájukat, és beszélt a felelős állattartásról is közel 80 gyermeknek.