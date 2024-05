Földes Csilla újabb nagy megméretésen vett részt bonbonjaival Gyulán, ahol négy kategóriában százharminchárom édességet neveztek. A lellei bonbonkészítő tíz finomsággal indult és nyolc éremmel, két különdíjjal lett gazdagabb. Aranyérmes lett a feketecseresznye pálinkás marcipán bonbonja, a mákvirágos és a madárberkenyés. Ezüst minősítést kapott a zöldfűszeres feketeribizli pálinkakrémes bonbon, a birspálinka-lime, a mangós-birspálinka krémes és a fűszeres birspálinka krémes. Bronzérmet pedig a birspálinkás édességért kapott, valamint Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját és a Zeelandia Kft. különdíját is megszerezte.Ű

– Hosszú és fárasztó nap volt, majd nyolc órát vezettem, de ezek az elismerések kárpótolnak mindenért. Számos kedves csokoládékészítővel találkozhattam, akikkel jó kapcsolatot ápolunk, tanulunk egymástól – mondta Földes Csilla. Hozzátette: különleges öröm volt számára, hogy egykori iskolája a kaposvári Kinizsi Pál Technikum is részt vett a versenyen, valamint a siófoki Krúdy Gyula Technikum diákjaival is találkozott, akiket korábban kurzusain segített. Utóbbi iskola fiataljai Leányvári Krisztina szakoktató vezetésével bronz minősítést kaptak wonky ladybug elnevezésű bonbonjukért, amelyhez a zamárdi Pach Gábor pálinkamester körtepálinkáját használták.

Londonba is küldött bonbont

Földes Csilla még vár egy eredményre, márciusban kettő bonbont küldött az Egyesült Királyságba. – Augusztusban várható a londoni világverseny eredménye, közben pedig érkeznek a kóstoló csoportok hozzám, valamint workshopokat is tartok – mondta el Földes Csilla.