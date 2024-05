Szelidné Gerencsér Hajnalka kisbajomi polgármester kiemelte: az építkezés fontos pillanat a 370 lelkes település életében. Azt mondta: az energetikai-fejlesztés során napelemeket helyeztek el az épületen és a padlásfödém valamint a külső falak szigetelésen kívül az elektromos-hálózatot is felújították a kivitelező cég dolgozói. A projekt Top plusz forrásból valósult meg, ennek során korszerűsítették a fűtésrendszert valamint akadálymentes mosdót is kialakítottak.

– Nagyon örülünk, hogy elkészült a felújítás, a művelődési házban előadásokat, összejöveteleket kívánunk majd tartani – hangsúlyozta Szelidné Gerencsér Hajnalka polgármester. – Azt szeretnénk, hogy a helyi közösségi élet tovább erősödjön, és az idősebbeknek is külön programot szervezünk majd az épületben.