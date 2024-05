Tengernyi sültkrumplit, lángost, esetleg fánkot lehet készíteni azzal a 48 ezer liter étolajjal, amivel most olajra lehet lépni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) következő árveréséről. A 66 raklapnyi, mintegy 24 millió forint összértékű étolajat akár a kihirdetett ár feléért is elviheti az, aki a legjobb ajánlatot teszi a május 13. és 16. közötti árverésen. Az egy- és ötliteres kiszerelésű termékekre három tételben lehet licitálni. Törökbálinton, május 10-én délelőtt személyesen is megtekinthető a tetemes mennyiségű élelmiszer, ehhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 061-427-3641-es telefonszámon.

A tételre licitálni, valamint a regisztrációról és további információkról tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.