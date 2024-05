Fél éves tárgyalássorozat előzte meg az aláírást, mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki megköszönte a helyszínen lévő Palkovics László, volt innovációs és technológiai miniszter támogatását, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterét is. Ezzel új gyáregységek települnek Kaposvárra a város újraiparosításának jegyében.

A piacvezető Dynamit Nobel Defense GmbH (DND) német fegyvergyártó cég elnöke, Avishey Reger arról beszélt, hogy Németországon kívül nincs hasonló központjuk, de támogatják a magyar haderőt, ami az EU része.

Napjaink konfliktusaiban egyre nagyobb szerepet játszanak a modern harcászati eszközök, mondta Deme László haderőfejlesztésért és innovációért felelős helyettes államtitkár. A DND eddig is biztosított páncélelhárító kézi fegyverzetet a magyar honvédségnek, de most drónokat fejlesztenek digitális támogatással, és aknamezők feltárását is lehetővé technológiát fejlesztenek.

Mindez fontos mérföldkő a hazai védelmi ipar történetében. Hozzátette, hogy az együttműködésbe bevonnak magyar kutatóintézeteket és egyetemeket. Szita Károly megjegyezte, hogy az Óbudai Egyetemmel közösen fejlesztett kaposvári tudományos és innovációs park első gyáregységét is a védelmi iparnak szentelik majd.