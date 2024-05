Nyakunkon a nyár, ideje elgondolkodnunk, hol is fogjuk tölteni azt a néhány napot, amit gondosan szabadságnak hívunk.

Az iskolának mindjárt vége, és aki eddig nem szerzett gyermekének valamilyen tábort, ahol legalább közel épségben megőrzik, bizony bajban van. De a legügyesebb szülőknek is időt kell szakítani arra, hogy nyaralás ürügyén olyan tájakra gardírozza a családot, amit aztán majd élményként tudnak emlegetni a mára már nem oly’ hideg téli napokon.

Könnyű azoknak, akiknek mindegy hova mennek, csak olcsó legyen. Ilyenkor a tájegység tulajdonképpen mindegy, a nagyi plédje, a fitneszálmokból visszamaradt polifoam, és a 12 voltos hűtőtáska menti a helyzetek legtöbbjét. A szofisztikáltabb tervezéseknél ennél több dologgal kell számolni. A költségeken túl szerepet játszik a hely szépsége, a választható programok minősége stb. A külföldi (horvát, olasz, ha jól el vagyunk engedve, egzotikus szigetek) célok mellett a kalapban mindig bent marad a Balaton, amit még az ott élők sem tudnak egy élet alatt megunni. De hát kinek ne lenne legalább egy ismerőse, aki mindegyik úti célról szent esküvel tudja állítani, hogy gombokért nyaralt az adott helyen? Esetleg olyan, aki szerint még a levegővétel is megfizethetetlenül drága? Na ilyenkor kell aztán igazán a józanság, már ha sikerül.

Mert a választásnál igazából csak egyetlen dolog számít: a lehetőségeinkhez mérten kiválasztani azt a helyet, ahol mindenképpen jól érezzük magunkat. És ilyenkor szokott kiderülni, nem is az számít, hol vagyunk, hanem hogy kivel.