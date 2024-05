Kastélyosdombó az idén 700 éves, és a segélyszervezetnél tudják, hogy csak a utolsó évtizedében vannak jelen, ezért kellő alázattal érkeztek, mondta a szombati megnyitón Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. A meglévő helyi értékekre építenek, ezt példázza az épület felújítása. Köszönetet mondott a beruházásért létrejött összefogásnak. A BDPST Group volt a fő támogató, a cégcsoport tulajdonosa, Tiborcz István, a feleségével és gyermekeivel érkezett. Orbán Ráhel mondott köszöntőt, arról beszélt, hogy az értékmentés mennyire fontos a cég életében. A megnyitón jelen volt Lévai Anikó, aki mint a szervezet jószolgálati nagykövete sokszor járt már Kastélyosdombón, és szívügyének tekinti az ott folyó munkát.

Pro bono

Zoboki Gábor, Kossuth- és Ybl-díjas magyar építészmérnök pro bono vállalta a feladatot, és az átadón megjegyezte, hogy egy építésznek fontos, hogy a helyi közösség használja a munkáját. A felújított pajta nem műemléknek, hanem közösségi és turisztikai térnek készült. A multifunkcionális épület egy képzőművészeti kiállítással nyitott, de az is célja, hogy a kerékpáros turizmust kiszolgálja. Biciklis csoportok esetében szállásként működhet a felső szinten, de arra is alkalmas, hogy rendezvényeket, akár falugyűlést is tartsanak benne. A barcsi kerékpáros klub tagjai ellátogatottak a megnyitóra, őket vendégül látták, miközben egy horvát nemzetiségi zenekar zenélt.

A program az esélyteremtésről szól

Lehel László a BDPST-n kívül köszönetet mondott a Bayer Construct Zrt-nek, mert a térkövet biztosították, illetve a Zoboki és a Pagony Táj- és Kertépítész Irodának a tervezésért, illetve a kivitelező barcsi Var-Att Kft-nek. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: a kastélyosdombói modell programra úgy tekintenek, hogy az esélyteremtésről szól, egyénileg és települési szinten egyaránt. A szociális vállalkozásként létrehozott sajtműhely, komlóültetvény, vendégházak, gyermektáborok, és turisztikai beruházások egyúttal munkahelyeket teremtenek, és ebbe a sorba illik a felújított pajta.