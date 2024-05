Voltak azonban olyan párok is, akik befektetési céllal, előre gondolkodva vették fel a rendkívül kedvező kondíciójú kölcsönt, amelyet a szintén 2019-ben indult Szuperállampapírba fektettek – ők gyakorlatilag bebiztosították magukat arra az előre nem látható esetre is, ha nem születne meg a vágyott gyermek. A Credipass szakértői most annak számoltak utána – mi a helyzet ezekkel az esetekkel, megérte-e ez a lépés, és ha igen, milyen nyereséggel számolhattak, akik így döntöttek?

2019-es, júniusi indulása után 2024. június végével, azaz idén jár le a Babaváró kölcsönök 5 éves gyermekvállalási határideje. A Magyar Nemzeti Bank idei, év eleji becslése szerint a kedvező konstrukciójú hitel bevezetése után közvetlenül szerződő hitelfelvevők 80%-a 2023 májusáig bezárólag már teljesítette is a gyermekvállalást. A szervezet 2023. júniusi adatai alapján az is elmondható, hogy a legkorábban Babaváró hitelt felvett házaspárok nagyjából 25%-ának nem született gyermeke (ami 12 ezer hitelszerződést jelent), azonban nekik ekkor még volt hátra egy évük a teljesítéshez. Most, a Magyar Államkincstárnál lévő legfrissebb, április adatok ugyanezt támasztják alá: az 5 éve igényelt Babavárók esetében az igénylők megközelítőleg negyede nem igazolta az első gyermek megszületését. Akiknél azonban eleve a befektetés volt a cél, és nem a gyermekvállalási szándék, azok jól járhattak ezzel a lépéssel – lássuk, hogy miért és milyen mértékben!

A Credipass szakértői szerint nem teljesítés esetén, a Babaváró büntetőkamatainak visszafizetésével is megérhette az állampapírba fektetett pénz, hiszen az 5 évre járó, visszafizetendő kamattámogatás összege mindenképp kevesebb lesz, mint a Magyar Állampapír Plusszal 5 év alatt elérhető, összesen 2,73 millió forintos hozam. A Magyar Állampapír Plusz egy 5 éves futamidejű, fix kamatozású lakossági állampapírt jelent, amelynél a kamat mértéke a futamidő előrehaladtával emelkedik, az éves átlagos hozam a futamidő alatt így 4,95%. 10 millió forint befektetésével tehát összesen 2,73 millió forint nyereséget lehet elérni, amely a futamidő végére így mintegy 12,73 millió Ft-ot jelent. Ez a hozam pedig magasabb, mint a Babaváróhoz kapcsolódó összkiadások nagysága.